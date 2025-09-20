El Departamento de Trabajo retrasa un informe clave sobre gastos de los consumidores

Publicado por Joaquín Núñez 19 de septiembre, 2025

El Departamento de Trabajo retrasó la publicación de un informe clave que se utiliza para evaluar la inflación y el costo de vida en los Estados Unidos. Se trata del Informe Anual de Gastos del Consumidor (CES), realizado anualmente por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), desde donde señalaron que la publicación será "reprogramada para una fecha posterior".

El BLS es un organismo dentro del Departamento de Trabajo que se encarga de recopilar datos críticos sobre empleo y el gasto de los consumidores en diferentes categorías. Esta información permite ajustar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (CPI) para reflejar mejor los hábitos de consumo reales.

De acuerdo con el sitio web de la BLS, es una "encuesta federal de hogares que proporciona información sobre la gama completa de gastos e ingresos de los consumidores". El informe se utiliza también para actualizar salarios, beneficios sociales y contratos. Incluso influye en las decisiones de la Reserva Federal en cuanto a la política monetaria.

El informe originalmente estaba programado para el 23 de septiembre, pero no se ha proporcionado una nueva fecha de publicación.

"La única diferencia real es que el comunicado de prensa de 2024 señaló explícitamente una nueva fecha de publicación y también indicó que el retraso se debió a un error que tuvieron que corregir. El comunicado de prensa de hoy no da ninguna información sobre qué causó el retraso ni cuándo se publicará, lo cual es un poco extraño", le dijo a Axios el economista Omair Sharif de Inflation Insights.

El BLS se estableció inicialmente en 1884, bajo el mandato del presidente Chester A. Arthur. Inicialmente bajo el Departamento del Interior, para recopilar datos sobre empleo y trabajo. En 1903 fue incorporado al Departamento de Comercio y Trabajo (hoy dividido en dos), para luego quedar definitivamente bajo el DOT en 1913.