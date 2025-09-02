Kraft Heinz se escinde en dos empresas

Publicado por Víctor Mendoza 2 de septiembre, 2025

El conglomerado estadounidense Kraft Heinz, que produce la salsa de tomate ketchup y el queso untable Phildelphia, anunció que se dividirá en dos empresas.

"La separación busca maximizar las capacidades y marcas de Kraft Heinz, a la vez que reduce la complejidad, permitiendo a ambas nuevas compañías destinar recursos de forma más eficaz a sus distintas prioridades estratégicas. Este enfoque permitirá un mayor rendimiento, a la vez que preservará la escala para competir y triunfar en el entorno actual", señaló el grupo en un comunicado.

Una se dedicará a la comercialización de salsas, productos untables y condimentos, entre estos los muy conocidos queso Philapelphia y salsa ketchup Heinz, cuyas ventas representan unos 15.000 millones de dólares en 2024.

La segunda se concentrará en los productos de la marca Oscar Mayer, como las salchichas y los refrigerios, con ventas por unos 10.000 millones de dólares el año pasado.

La transacción debería cerrarse en el segundo semestre de 2026, según la compañía.

El conglomerado surgió en 2015 producto de la fusión entre Kraft Foods y Heinz.

En la actualidad, su principal accionista es Berkshire Hathaway (27,25%), compañía creada por Warren Buffet.