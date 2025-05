Microsoft despide a unos 6.000 empleados, el 3% de su plantilla

Publicado por Alejandro Baños 14 de mayo, 2025

Microsoft comenzó a despedir al 3% de su plantilla debido a unos "cambios organizativos necesarios" dentro de su estructura que tienen como objetivo "posicionar mejor a la empresa" dentro del sector de las tecnológicas.

Esta reducción de su fuerza laboral equivale al despido de unos 6.000 empleados, según escribió Microsoft en un comunicado recogido por Associated Press.

Es la oleada de despidos más masiva que acomete Microsoft en su esquema desde julio de 2023, cuando redujo 10.000 puestos de trabajo. En enero de ese mismo año, la compañía notificó el despido a otros 10.000 empleados.

En su comunicado, Microsoft detalló que los despidos afectarán a todos los niveles estructurales -matizando que se marcharán varios directivos- y en todo el mundo. También en sus filiales -como la red social LinkedIn o la compañía de videojuegos Xbox- y no solo en la propia matriz.

Scott Hanselman, vicepresidente de la comunidad de desarrolladores de Microsoft, lamentó la decisión tomada por la big tech.

"Es la primera vez que tengo que despedir a gente para apoyar objetivos empresariales que no son los míos. A menudo me cuesta separar mis creencias del sistema en el que participo y del que soy cómplice. Son personas con sueños y rentas y las quiero y quiero que estén bien. Este es un día con muchas lágrimas", dijo, en declaraciones reportadas por Associated Press.

El mayor recorte se aplicará en la sede de Redmond (Washington): cerca de 2.000 empleados se quedarán sin trabajo. Los afectados ya fueron informados.

Esta batería de despidos se da a conocer días después de que Microsoft tomase una de las decisiones más drásticas de su historia: el cierre de la plataforma de videollamadas Skype.