Messi hace historia: ya es el máximo goleador de los Mundiales

Publicado por Diane Hernández 22 de junio, 2026

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. A solo dos días de cumplir 39 años, el capitán argentino se convirtió este lunes en el máximo goleador en solitario de la Copa del Mundo al alcanzar los 18 goles en Mundiales, superando la histórica marca de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

El récord llegó en el duelo entre Argentina y Austria, disputado en el Dallas Stadium de Texas. Aunque el rosarino había fallado un penal en el inicio del encuentro, se repuso con la jerarquía que lo caracteriza y abrió el marcador para la Albiceleste con una definición clásica de su repertorio.

La jugada nació por la banda izquierda con una gran acción de Facundo Medina, quien envió un centro rasante al área. Thiago Almada dejó pasar inteligentemente el balón entre sus piernas y Messi apareció para conectar un preciso zurdazo junto al poste derecho del arquero austríaco.

Con ese gol, el astro argentino dejó atrás a Klose y amplió una leyenda que comenzó hace dos décadas. Detrás de él quedan figuras históricas como Ronaldo Nazário (15 goles), Gerd Müller (14) y Kylian Mbappé (14). Al final del segundo tiempo Messi marcó el segundo gol que hizo clasificar a la selección, en total 18.

El récord se suma a otra marca alcanzada días atrás, cuando Messi se convirtió en el futbolista con más Copas del Mundo disputadas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

El corazón de una selección

Más allá de los números, Argentina sigue girando alrededor de su capitán. En medio de días emocionalmente complejos por la situación de salud de su padre, Jorge Messi, el Diez encontró refugio en sus compañeros y en el cariño de la gente.

"Pasé unos días difíciles, complicados", reconoció tras su estreno goleador en el torneo. Sin embargo, también agradeció el apoyo incondicional de la delegación y del plantel argentino.

Dentro del campo, el equipo trabaja para potenciarlo. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister forman parte de una estructura diseñada para que Messi reciba la pelota donde más daño puede hacer.

"Generar espacios para que Leo pueda recibir en los últimos metros y hacer la magia que hace siempre", explicó Fernández sobre la idea de juego del seleccionado.

La admiración que despierta en sus compañeros va más allá de lo futbolístico. De Paul lo resumió con una frase contundente: "Genera que quieras ir a la guerra si te lo pide".