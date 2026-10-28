La productora de cine Kathleen Kennedy, partícipe de películas como E.T. the Extra-Terrestrial (1982),

The Sixth Sense (1999) o The Curious Case of Benjamin Button (2008), entre otras, será la encargada de supervisar las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Concretamente, Kennedy dirigirá el contenido y la estética de ambas galas, que son muy importantes en cada edición de la máxima competición deportiva del planeta.

La presidenta de LA28 (como se conoce a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028), Casey Wasserman, destacó a Kennedy por tener "un don excepcional para contar historias".

"Kathleen es una leyenda. Es una de las grandes figuras de Hollywood de todos los tiempos, con un don excepcional para contar historias", indicó Wasserman en un comunicado recogido por AFP.

"Cuando las estrellas se alineen para centrar la atención del mundo en Los Ángeles para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028, no puedo pensar en nadie mejor que Kathleen para evocar la magia de Hollywood", agregó.

Kennedy, tremendamente feliz

Por su parte, la productora cinematográfica se mostró tremendamente feliz de poder ser partícipe de las ceremonias de los próximos Juegos, evento del que es una gran aficionada.

"Los Juegos Olímpicos han sido un referente en mi vida", dijo Kennedy. "Mi esposo y yo hemos asistido a prácticamente todos los Juegos desde Los Ángeles en 1984, y el deporte sigue siendo una de las grandes experiencias que nos unen".

La ceremonia de inauguración de los próximos Juegos Olímpicos está programada para el 14 de julio de 2028, y la de clausura, para el 30 de julio. Por su parte, las galas de los Juegos Paralímpicos de LA28 serán los días 15 y 27 de agosto, respectivamente. Todas ellas se celebrarán en el Los Angeles Memorial Coliseum y en el SoFi Stadium.

Kennedy, que ha colaborado estrechamente con Steven Spielberg a lo largo de su carrera, es una de las productoras más reconocidas de Hollywood. Además de las películas mencionadas, trabajó en otros éxitos como las sagas Indiana Jones, Back to the Future, Star Wars o Jurassic Park, además de en producciones como Hook (1991), Seabiscuit (2003), Múnich (2005), War Horse (2011) o Lincoln (2012).