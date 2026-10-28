El régimen cubano sufrió este miércoles un importante retroceso diplomático en Naciones Unidas, después de que 35 países dejaran de respaldar su resolución anual contra el embargo de Estados Unidos, en comparación con la votación de 2025.

Aunque la Asamblea General volvió a aprobar el documento, el resultado fue de 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, frente a los 165 apoyos, siete votos contrarios y 12 abstenciones del año anterior, según informaron Diario de Cuba y Associated Press.

El resultado representa una caída significativa del respaldo internacional a la posición de La Habana.

¿Qué países cambiaron su postura?

Entre los 17 países que votaron contra la resolución estuvieron Estados Unidos, Israel, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Hungría y Ucrania, entre otros.

También destacaron las abstenciones de Chile y Perú, así como de varios países europeos, incluidos Alemania, Italia, Grecia, Polonia y Países Bajos, según el recuento publicado por Diario de Cuba.

La votación se produjo después de una intensa campaña diplomática de la Administración Trump para reducir el respaldo a la resolución cubana. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez acusó previamente a Washington de presionar y amenazar a otros gobiernos para modificar sus votos, según informó Reuters.

Estados Unidos ordena expulsar a un diplomático cubano tras un altercado

El revés para La Habana llegó apenas unas horas después de que Washington anunciara la expulsión de Richard Tur de la Concepción, primer secretario de la misión cubana ante Naciones Unidas, acusado de intentar agredir a un integrante de la delegación estadounidense.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, anunció durante una entrevista en el programa Hannity, de Fox News, que el secretario de Estado, Marco Rubio, había firmado los documentos para ordenar su salida del país.

Waltz aseguró que el diplomático estaría en un avión rumbo a La Habana en las siguientes 24 horas y advirtió que la Administración Trump no toleraría agresiones contra sus representantes.

Según ADN Cuba, el incidente ocurrió cuando Tur intentó arrebatarle el teléfono a J. P. Freire, portavoz de Waltz, quien grababa las protestas de la delegación cubana durante la sesión del martes. El enfrentamiento quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales.

El altercado se produjo mientras Waltz cuestionaba desde la tribuna los privilegios de la élite gobernante cubana y la situación política y económica de la isla. El canciller Bruno Rodríguez respondió con interrupciones y acusó al representante estadounidense de mentir, en una confrontación que obligó a intervenir a la presidencia de la Asamblea General, de acuerdo con Associated Press.

Una resolución sin carácter vinculante Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba resoluciones que reclaman el levantamiento del embargo estadounidense contra Cuba. Sin embargo, estas votaciones no tienen carácter jurídicamente vinculante y no obligan a Washington a modificar su política de sanciones.



El resultado de este miércoles mantiene el respaldo mayoritario a la resolución, pero evidencia un cambio significativo en las posiciones de varios gobiernos, en un momento de fuertes tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana.

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