La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés, en línea con las expectativas del mercado, a pocos días de la celebración de las elecciones de mitad de mandato, para las que la economía está siendo uno de los puntos fuertes de la campaña electoral tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata.

Este miércoles, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), integrado en la estructura de la Fed, a favor de no aplicar cambios en las tasas, fijadas entre un 3,75% y un 4,00%.

La decisión fue apoyada por diez de los 12 miembros que componen el FOMC.

"El Comité decidió mantener el rango objetivo para el tipo de interés de los fondos federales entre el 3,75% y el 4%, en apoyo del doble mandato de la Reserva Federal. El Comité continúa con su política de mantener reservas abundantes en el sistema bancario", dijo la Fed en un comunicado.

"La actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido. Aunque la incertidumbre sigue siendo elevada, debido, en parte, a los acontecimientos geopolíticos, el gasto interno se ha mostrado resistente. El crecimiento de la productividad es sólido y la inversión de capital es robusta. La creación de empleo ha seguido el ritmo del crecimiento de la población activa, y la tasa de desempleo apenas ha variado. La inflación sigue siendo elevada. La recopilación de más información ayudará al Comité a determinar la orientación de la política monetaria adecuada para garantizar que la inflación vuelva oportunamente al objetivo del 2% fijado por el Comité. El Comité garantizará la estabilidad de los precios", agregó el banco central.

La gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland (Ohio), Beth Hammack, fueron las voces discordantes. Ambas solicitaban un aumento del 0,25% en los tipos de interés.

Warsh: "La inflación es demasiado alta"

Tras la reunión de la FOMC, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, compareció ante los medios de comunicación para trasmitir su parecer respecto a la situación económica.

Warsh afirmó que la inflación sigue siendo "demasiada alta", motivo por el que no se aplicó una reducción en los tipos de interés. Además, informó de que la Fed disminuirá el número de reuniones para fijar las tasas en 2027.