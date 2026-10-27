El venezolano Jackson Chourio lidera la paliza de los Brewers sobre los Rays y Milwaukee queda a un triunfo de la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este lunes 10-1 a los Rays de Tampa Bay con una ofensiva de 16 imparables y una destacada actuación del lanzador Robert Gasser, para ponerse a una victoria de conquistar su primer título de la Serie Mundial.

El venezolano Jackson Chourio fue una de las figuras del encuentro al conectar cuatro hits en cinco turnos, anotar dos carreras, impulsar una y robar una base. El jardinero de 22 años también participó en la histórica ofensiva de ocho carreras de Milwaukee en la quinta entrada.

Los Brewers tomaron ventaja de 3-0 en la serie al mejor de siete partidos y podrán asegurar el campeonato este martes, cuando se dispute el cuarto encuentro en el Tropicana Field.

Una quinta entrada histórica

Milwaukee abrió el marcador en el tercer inning, cuando Chourio avanzó desde la segunda base hasta el plato gracias a un sencillo de Christian Yelich. Posteriormente, William Contreras conectó un imparable al jardín derecho para impulsar otra carrera y colocar el 2-0.

Sin embargo, fue en la quinta entrada cuando los Cerveceros sentenciaron prácticamente el encuentro con una explosión ofensiva sin precedentes en la historia de la Serie Mundial: anotaron ocho carreras con dos outs y conectaron siete imparables consecutivos, una primera vez en la historia de los playoffs.

Chourio inició su participación en ese episodio con un sencillo, robó la segunda base y avanzó hasta tercera tras otro hit de Contreras, que llenó las bases.

Brice Turang conectó entonces un sencillo de dos carreras por el centro del campo. Garrett Mitchell impulsó a Contreras con otro imparable y Cooper Pratt amplió la ventaja con un doble de dos carreras que puso el marcador 7-0.

Sal Frelick conectó un doble para impulsar a Pratt y establecer el 8-0. Después, David Hamilton conectó un sencillo que permitió anotar a Frelick, antes de que Chourio cerrara la secuencia con un doble al jardín derecho que llevó a Hamilton al plato para el 10-0.

Gasser domina desde el montículo

La ofensiva de Milwaukee estuvo acompañada por una actuación sobresaliente de Robert Gasser. El lanzador zurdo trabajó seis entradas sin permitir carreras, concedió un solo hit, otorgó una base por bolas y ponchó a tres bateadores.

Gasser se convirtió en el primer lanzador zurdo en enfrentar al mínimo de 18 bateadores durante seis entradas en un partido de Serie Mundial desde Sandy Koufax, de los Dodgers de Los Ángeles, en 1965.

Tampa Bay consiguió su única carrera en la novena entrada y terminó el encuentro con apenas tres imparables.

El lanzador también subrayó que el equipo debe mantener la concentración de cara al siguiente encuentro.