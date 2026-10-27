Dak Prescott lidera la victoria de los Cowboys por 38-21 ante unos Eagles en caída libre

Los Dallas Cowboys derrotaron este lunes 38-21 a los Philadelphia Eagles, impulsados por la actuación del mariscal de campo Dak Prescott, quien lanzó para 212 yardas y tres touchdowns, en un partido en el que el equipo texano logró despegarse de su rival divisional durante la segunda mitad.

Dallas, que venía de perder dos encuentros consecutivos frente a los Tampa Bay Buccaneers y los Green Bay Packers, mejoró su balance a tres victorias y cuatro derrotas. Con su primer triunfo en Filadelfia desde la temporada 2021, los Cowboys se mantienen en la pelea por la División Este de la Conferencia Nacional, liderada por los New York Giants, con marca de 4-2-1.

Los Eagles, por su parte, encadenaron su quinta derrota consecutiva y quedaron con un registro de dos victorias y cinco derrotas, en medio de una campaña golpeada por las lesiones.

Prescott y Lamb impulsan a Dallas

Prescott completó 15 de sus 27 pases, sin intercepciones ni capturas. Dos de sus envíos de anotación fueron recibidos por CeeDee Lamb, quien protagonizó dos espectaculares recepciones en la zona de anotación. George Pickens consiguió el tercer touchdown por pase de Dallas.

El juego terrestre también resultó determinante para los Cowboys, que acumularon 204 yardas por esa vía. Javonte Williams encabezó el ataque con 155 yardas por tierra, la mejor marca de su carrera, y un touchdown que llegó cuando quedaban poco más de dos minutos para el final.

El encuentro comenzó con alternativas en el marcador. Después de un gol de campo de 55 yardas de Dallas, Saquon Barkley adelantó a Filadelfia con una carrera de ocho yardas para touchdown.

Los Cowboys respondieron con un pase de anotación de Prescott a Lamb. En el segundo cuarto, Dameon Pierce volvió a poner por delante a los Eagles con una carrera de cinco yardas, pero Dallas llegó al descanso con ventaja gracias a un pase de 21 yardas de Prescott a Pickens, quien logró mantener ambos pies dentro del campo tras la recepción.

Los Eagles no consiguen reaccionar

Tras el descanso, el mariscal de campo suplente de Filadelfia, Tanner McKee, conectó con el novato Makai Lemon para el primer touchdown de este último en la NFL. La anotación permitió a los Eagles recuperar momentáneamente la ventaja.

Sin embargo, Prescott volvió a encontrar a Lamb para un segundo touchdown entre ambos y Dallas convirtió posteriormente la jugada de dos puntos. Los Cowboys ampliaron su dominio hasta cerrar el partido con el marcador definitivo de 38-21.

La situación de Filadelfia se complicó todavía más por los problemas físicos de su plantilla. El equipo afronta la baja de su mariscal titular, Jalen Hurts, quien quedó fuera por el resto de la temporada debido a coágulos sanguíneos.

Además, Barkley, que regresaba después de perderse dos partidos por una lesión en los isquiotibiales, abandonó el encuentro por un problema en la espalda.