Antetokounmpo sigue perdiendo con Miami; el dominicano Lendeborg brilla con Warriors

Con una estelar actuación de Cooper Flagg, los Dallas Mavericks alargaron este lunes la agonía del Miami Heat, que suma cuatro derrotas en este inicio de temporada pese al fichaje estelar de Giannis Antetokounmpo.

A continuación las escenas más destacadas de la jornada del lunes de la NBA.

Flagg funde al Heat

La era de Antetokounmpo en Miami ha comenzado con un inesperado pleno de cuatro derrotas, tres de ellas en casa. La del lunes la provocaron Cooper Flagg y sus Dallas Mavericks, que se impusieron a domicilio al Heat por 113-109.

Flagg, una de las estrellas de mayor futuro de la liga a sus 19 años, firmó una cuenta monumental pesar de que se perdió el juego anterior por un problema en un hombro.

El ala-pívot terminó con 29 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias, 5 robos y 3 tapones. A su lado Kyrie Irving aportó 18 puntos.

Antetokounmpo se mantuvo 39 minutos en pista en un esfuerzo por sacudirse de encima la racha negativa. El griego logró un triple doble con 29 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias que no fue suficiente para evitar que Miami fuera el primer equipo en quedar con un balance de 0-4.

Thunder pena la baja de Williams

El Oklahoma City Thunder derrotó 125-114 a los Phoenix Suns el día después de la grave lesión de una de sus principales figuras, Jalen Williams.

La angustia se extendió rápidamente entre los jugadores del Thunder la noche del domingo cuando Williams se lastimó la pierna izquierda en una mala caída durante el triunfo ante los Clippers.

En la tarde del lunes se confirmó que el alero All-Star sufrió una fractura de peroné y una dislocación del tobillo izquierdo.

Williams encara una larga recuperación, que podría prolongarse por el resto de temporada, lo que compromete las aspiraciones de Oklahoma City a volver a la cima tras el anillo de 2025.

Shai Gilgeous-Alexander, líder de Oklahoma City, anotó 26 puntos en el triunfo ante los Suns con el que se mantienen invictos en la cabeza de la Conferencia Oeste (4-0).

Warriors estrenan casillero

En el cierre del programa, los Golden State Warriors lograron su primer triunfo del curso frente a los Denver Nuggets por 134-114.

Stephen Curry logró 24 puntos, en una serie inmaculada de 8-8 en lanzamientos de campo y 5-5 en tiros libres, pero la figura de los Warriors volvió a ser el novato dominicano Yaxel Lendeborg.

El alero terminó con 31 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias y se ha convertido en la sensación del arranque de temporada de los Warriors, con promedios de 18,7 puntos 8,3 rebotes y 4,3 asistencias.