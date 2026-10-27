China rompe sus vínculos comerciales con Mbappé tras mofarse del "dictador" Mao Zedong

Kylian Mbappé, que terminó segundo en la carrera por el Balón de Oro, ha provocado un auténtico terremoto con unas declaraciones. El futbolista francés del Real Madrid fue censurado en China después de que se burlase de Mao Zedong, primer presidente de la República comunista.

Concretamente, Mbappé reaccionó a un montaje que se viralizó en internet en el que aparece su cara superpuesta en una imagen de Mao, al que define como "un dictador chino".

Esta polémica ha provocado que tres marcas comerciales que le tenían como imagen anunciasen una ruptura de sus acuerdos.

"Nuestra empresa se opone firmemente a cualquier comportamiento que hiera los sentimientos nacionales y aplica una política de tolerancia cero al respecto. Ponemos fin con efecto inmediato a toda colaboración con Kylian Mbappé", declaró la compañía de bebidas Dongpeng, en declaraciones recogidas por AFP.

"Nuestra empresa pone fin a toda colaboración con Kylian Mbappé, con efecto inmediato", anunció también Mengniu, empresa de productos lácteos. El fabricante de quesos Milkground tomó la misma decisión.

China: es "natural" que haya "un rechazo común"

El régimen comunista consideró que es "natural" la reacción que ha tenido la sociedad china contra Mbappé.

En declaraciones recogidas por AFP, el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, afirmó que polémicas como las protagonizadas por el futbolista francés "hieren" a China.

"Cualquier comentario o acto que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrenta, naturalmente, a un rechazo común por parte de toda la sociedad china", dijo Guo.

Una de las medidas tomadas por Pekín fue dejar de retrasmitir los partidos en los que juegue Mbappé, incluidos los del Real Madrid, un equipo muy seguido en el país. Una decisión que tiene carácter temporal.

Mbappé pide disculpas

Mbappé no tardó en pedir disculpas por sus actos. A través de un comunicado redactado en chino mandarín, además de en francés e inglés, el futbolista dijo estar "arrepentido" por unas "declaraciones torpes" sobre Mao.

"Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido", escribió Mbappé. "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china a través de todo el mundo".