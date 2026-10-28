Los Tampa Bay Rays consiguieron este martes una victoria por 4-3 ante los Milwaukee Brewers en la duodécima entrada para mantenerse con vida en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y evitar que su rival conquistara el título con una barrida de cuatro partidos.

Ben Williamson conectó un rodado hacia el jardín derecho en la parte baja de la duodécima entrada que permitió anotar la carrera de la victoria en el Tropicana Field. El resultado garantiza la disputa de un quinto partido este miércoles en Florida.

Los Brewers habían quedado cerca de cerrar la serie después de que el campocorto novato Cooper Pratt conectara un jonrón solitario en la parte alta de la duodécima entrada para poner el marcador 3-2 a favor de Milwaukee.

Sin embargo, Tampa Bay reaccionó cuando tenía la temporada en juego. Un error en un lanzamiento del tercera base de Milwaukee, Joey Ortiz, permitió que Junior Caminero llegara a primera base y abrió la puerta a la remontada.

Los Brewers sustituyeron al lanzador Antonio Senzatela por Shane Drohan, pero los Rays mantuvieron la presión. El receptor Liam Hicks conectó un sencillo que llevó a Caminero hasta tercera base sin outs.

Poco después, Jonny DeLuca bateó otro sencillo que permitió anotar a Caminero e igualar el marcador 3-3. Chandler Simpson conectó entonces un nuevo sencillo que llenó las bases, también sin outs.

Williamson entró como bateador emergente y conectó el rodado que permitió a Tampa Bay anotar la carrera decisiva.

Un partido igualado hasta las entradas extra

Los Rays, que aspiran a convertirse en el primer equipo en la historia de la Serie Mundial en remontar una desventaja de 3-0 en la serie tras perder los tres primeros encuentros, se adelantaron en la segunda entrada.

Un batazo de línea de Simpson ante el abridor de Milwaukee, Dustin May, permitió a DeLuca correr desde primera base hasta el plato para poner el 1-0.

Milwaukee empató en la parte alta de la cuarta entrada, cuando un doble de Pratt ante el abridor de Tampa Bay, Griffin Jax, permitió a Sal Frelick anotar el 1-1.

Los Rays recuperaron la ventaja en esa misma entrada gracias a un error del tercera base de los Brewers, David Hamilton. Tras no conseguir tocar a Caminero y realizar un lanzamiento desviado hacia primera base, el bateador dominicano logró llegar al plato para poner el 2-1.

Hamilton se resarció en la quinta entrada con un jonrón solitario ante Jax, que igualó nuevamente el encuentro, esta vez 2-2.

A partir de ese momento, los relevistas de ambos equipos dominaron el partido y limitaron las oportunidades de anotación hasta que Pratt rompió el empate con su cuadrangular en la duodécima entrada.

La reacción final de Tampa Bay impidió que Milwaukee cerrara la serie y prolongó la lucha por el campeonato.