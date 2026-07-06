Publicado por Alejandro Baños 6 de julio, 2026

El caso Folarin Balogun sigue dando que hablar. El presidente Donald Trump admitió que solicitó a la FIFA la revisión de la expulsión del futbolista de la USMNT durante el encuentro frente a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta", dijo Trump este lunes a los medios de comunicación en la Casa Blanca. "Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije que tenían que hacer esto".

"Eso ni siquiera fue una infracción. Eran dos tipos corriendo a toda velocidad y que por casualidad chocaron entre sí", agregó el presidente.

Anteriormente, Trump afirmó que la expulsión de Balogun era "una gran injusticia", celebrando que la FIFA iniciase un procedimiento para dejar en suspenso la sanción del delantero del combinado nacional estadounidense.

Infantino defiende la independencia de la FIFA

Mientras el caso continúa, la FIFA ha sido objeto de dudas y críticas por haber escuchado a Trump, a una persona que no tiene ninguna competencia ni poder de decisión en el fútbol y en el torneo.

Ante esos señalamientos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la independencia del máximo organismo del fútbol, asegurando que, pese a que hablase con Trump respecto a este tema, no hubo ningun tipo de injerencia por parte del republicano.

"Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre", dijo Infantino en un comunicado.

"Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé", añadió.

Balogun fue expulsado en el minuto 64 de juego tras pisar en el talón al defensor bosnio Tarik Muharemovic. En un principio, el árbitro Raphael Claus no lo mandó a los vestuarios. Sin embargo, al acudir al videoarbitraje (VAR), rectificó su decisión y le mostró la tarjeta roja.

La postura de la FIFA de revisar si Balogun puede o no disputar el próximo encuentro ha llevado a Bélgica, rival de EEUU en octavos de final, a iniciar posibles acciones legales si es alineado. El delantero está siendo una de las grandes referencias de la USMNT y es el máximo goleador del equipo en el Mundial 2026.