Bellingham devuelve a México a tierra

Publicado por Israel Duro 6 de julio, 2026

"Si México tenía que caer, iba a caer de pie". Las palabras del delantero Guillermo Martínez resumen perfectamente lo que se vivió en un estadio Azteca lleno a rebosar con un público entregado a la Tri, convencidos de que se podía seguir adelante en su Mundial. El ¿"y si sí? llenaba de ilusión el ambiente frente a una Inglaterra recelosa tras las eliminaciones de Alemania y Brasil.

Y sí, México cayó ante una implacable Inglaterra que encontró oro en dos zarpazos consecutivos del jugador del Real Madrid Jude Bellingham en la primera mitad. Dos directos a la mandíbula azteca que, sin embargó no noqueó al conjunto de Javier Aguirre, que mantuvo la cara al encuentro hasta el pitido final. Hasta morir de pie.

Las 87.500 personas que abarrotaban las gradas no se dejaron desanimar ni siquiera por el mal tiempo, que obligó a retrasar el evento durante una hora por el riesgo de tormentas eléctricas en las inmediaciones del Azteca. Sin embargo, los rayos se trasladaron al terreno de juego, en un partido vibrante e intenso, lleno de ocasiones.

Duelo musical en las gradas: Juan Gabriel vs. Oasis

Para amenizar la espera, los aficionados disfrutaron de un duelo musical en las gradas, animados por la megafonía: las populares canciones mexicanas 'Cómo te voy a olvidar' de Los Ángeles Azules; 'Hasta que te conocí' de Juan Gabriel, y 'Triste canción' de El Tri frente a 'Don't look back in anger' de Oasis; 'Song 2' de Blur y 'Don't stop me now', de Queen.

Inició el partido y en cuanto México lograba una secuencia de pases recibía como premio los "olés" de su afición, que también lanzó el acostumbrado grito polémico en cada despeje del portero Jordan Pickford. Con ese apoyo que desbordaba al monumental estadio Azteca, México generó la primera oportunidad de gol.

En el minuto 15, Jiménez conectó un cabezazo rinconero y le exigió el lance y un manotazo a Pickford, el portero al que más goles le ha hecho en la Liga Premier. Sobre la media hora, el Tri tenía arrinconada en su campo a Inglaterra que, no obstante, encontró un resquicio en la muralla verde.

Dos zarpazos de los 'three lions' en sendos minutos

Bukayo Saka desbordó por el sector derecho y lanzó el centro que Bellingham convirtió en el 1-0 al 36' con una bella palomita. La racha de imbatibilidad del equipo mexicano quedó en 396 minutos. Antes de que pudieran digerir el tanto, el propio jugador madridista volvió a perforar la red local para poner un 2-0 en el 38 que parecía definitivo.

Sin embargo, el impacto hizo reaccionar a la tribuna, que comenzó a corear el "Sí se puede". Un mensaje que caló en los jugadores y dio alas a Quiñones para acortar distancias apenas cuatro minutos después al aprovechar un rebote de Ezri Konsa.

La esperanza creció aún más cuando a Inglaterra se le nubló el panorama al 54' por la expulsión del lateral derecho Jarell Quansah por una plancha sobre Jesús Gallardo. No obstante, México no pudo aprovechar la superioridad numérica.

Lucha hasta el final

El portero Raúl Rangel cometió un penal sobre Anthony Gordon. Kane cobró al 60' para hacer el 3-1, su sexto gol en el torneo que le mantiene en la lucha por el trofeo al máximo goleador, que en estos momentos lideran Messi, Haaland y Mbappe con un tanto más cada uno.

El mismo Kane propició el 3-2 para el Tri por una falta en el área que cometió sobre Brian Rodríguez. Jiménez, especialista en penales, venció a Pickford al 69'.

La eliminación mexicana se consumó en una de las noches más memorables del estadio Azteca. Como dijo Martínez, México cayó de pie.