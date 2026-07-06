Lío Mundial con la roja de Balogún | Bélgica estudia acciones legales y el mundo del fútbol avisa: "EEUU no va a ser visto de la misma manera. Va a haber sospecha en todos los partidos"

Publicado por Israel Duro 6 de julio, 2026

El Balogun-gate, como se ha denominado en Bélgica la retirada de la roja al delantero de la USMNT, está levantando un huracán en el mundo del fútbol y la Federación belga anunció que estudia si presentar acciones legales tras sentirse directamente perjudicada por la sorprendente decisión de la FIFA a requerimiento de Donald Trump.

Mientras tanto, jugadores, entrenadores, comentaristas e incluso políticos cargan contra la "cacicada de Gianni Infantino" y advierten: "EEUU no va a ser visto de la misma manera en este Mundial. Va a haber sospecha en todos los partidos".

Rabia en Bélgica: "No sabía que en la FIFA el 5 de julio es en realidad el 1 de abril"

Uno de los primeros en alzar la voz fue el técnico de los Diablos Rojos, Rudi Garcia, que calificó el asunto como una inocentada: "No sabía que en la Copa del Mundo y en la FIFA el 5 de julio es en realidad el 1 de abril. Es el Día de los Inocentes. No estamos defendiendo a la selección nacional ni a la Federación, estamos defendiendo al fútbol y la integridad”.

En la prensa flamenca, el periodista Frédéric Larsimont escribía, en un duro artículo en Le Soir titulado 'Balogun, Trump y la FIFA: el aroma de un partido extraño', que la FIFA acaba de poner "su imparcialidad en venta con la manita al país anfitrión: "Desde sus inicios, la FIFA ha afirmado vender imparcialidad. Al levantar la suspensión del máximo goleador de la selección estadounidense en vísperas del partido de octavos de final contra Bélgica, esta institución, no tan venerable, acaba de poner su imparcialidad en venta".

Su compatriota Vicente Langendries tampoco se mordió la lengua en la radiotelevisión pública francófona RTBF: "He oído que FIFA rima con mafia. Yo no iría tan lejos. Pero la verdad es que FIFA ya no rima con casi nada. La connivencia (si no otra cosa) entre el presidente de esta organización mundial (que acaba de perder toda credibilidad ante los verdaderos aficionados al fútbol) y el inquilino de la Casa Blanca… ha llegado al colmo del absurdo, incluso de la vergüenza. ¡HAGAMOS BÉLGICA GRANDE DE NUEVO!".

La UEFA carga contra la decisión de la FIFA: "Ha cruzado una línea roja" La FIFA "ha cruzado una línea roja" levantando en pleno Mundial 2026 la suspensión infligida al estadounidense Folarin Balogun por cartulina roja, lamentó la UEFA el lunes, denunciando una decisión "inédita, incomprensible e injustificable".



"El fútbol, como cualquier otro deporte, reposa sobre reglas que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las reglas están sujetas a interpretación. Concretamente este no es el caso", insistió la institución europea, en una declaración con un tono severo.



"Una suspensión automática mínima de un partido tras una cartulina roja no es una opción que quede al criterio de las instituciones, ni tampoco necesita la decisión de un órgano competente para ser aplicada", destaca la organización europea.

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​Para la UEFA, su suspensión en los octavos de final es "un principio inscrito en los reglamentos que no puede sufrir ninguna excepción, menos aún en mitad de un torneo a lo largo del que otros jugadores han sufrido la misma situación".



"Cuando la seguridad jurídica de las reglas ya no está garantizada por los que deben velarla, es la integridad del deporte lo que está en juego y la credibilidad de una competición que queda dañada. Además, una decisión así crea un precedente en el torneo en curso, en el que situaciones similares deberán recibir ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición", añade la institución europea.

"Es un acto de amiguetes"

No obstante, el escándalo fue mucho más allá de la propia selección afectada. Así, los exjugadores y habituales comentaristas de la prensa británica Roy Keane o Gary Neville cargaron contra la decisión. “Parece injusto, porque lo es. Es un acto de amiguetes”, apuntó el irlandés, mientras que el exlateral derecho de los Three Lions denunció que “apesta por completo. Pero, ¿nos sorprende con esta gente?“.

Desde la BBC, el que fuera referencia de Inglaterra y del Manchester United, Wayne Rooney, arremetió duramente contra Infantino, asegurando que "debería avergonzarse": “Creo que es una absoluta vergüenza, realmente lo creo... Lo que es de vergüenza es que la suspendan (la sanción) por un año. Infantino debería avergonzarse de esto porque pone en entredicho el espíritu deportivo de este juego”.

"Estas dos personas, que no tienen ni idea de fútbol, no deberían tener nada que ver con eso"

Otra voz autorizada que se unió a los reproches fue la del tecnico Jürgen Klopp. El alemán se mostró sorprendido por la presunta injerencia de un líder político en un Mundial: "Si eso realmente fue así, entonces eso es una locura. Digamos simplemente: este es nuestro juego, no el de ellos. Estas dos personas, que no tienen ni idea de fútbol, no deberían tener nada que ver con eso. Esa fue una tarjeta roja. No hay vuelta de hoja. Lo sentimos por Balogun porque no tuvo la intención de hacerlo. Pero eso es lo que dicen las reglas”.

El conocido periodista británico Piers Morgan zanjó con su contundencia habitual el asunto: “Esta será la historia más grande, y potencialmente escandalosa, de la Copa del Mundo…“.

Alegría de Pochettino: "Celebramos la decisión"

En el área de EEUU, la sensación era la contraria. A la alegría por contar con su delantero estrella se sumaba la sensación de que se había hecho justicia con una expulsión que no debió producirse, tal y como apuntó el técnico, Mauricio Pochettino.

"Mi reacción es que todos los que realmente aman este deporte y confían en su integridad celebramos esa decisión. Ya sufrimos suficiente castigo contra Bosnia al tener que jugar con 10 hombres durante 30 minutos, en una decisión que fue injusta. No es porque sea el seleccionador de EEUU… Creo que el 99,9 % de la gente está de acuerdo en que fue una tarjeta roja injusta".