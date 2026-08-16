Del arraigo local al activo estratégico: la era de los grandes imperios deportivos

Stan Kroenke, con el trofeo Vince Lombardi logrado por los Los Angeles Rams en el Super Bowl LVI AFP .

Publicado por Alejandro Baños 16 de agosto, 2026

El modelo de propiedad en el deporte profesional está experimentando una transformación radical. El perfil tradicional del inversor local —aquel empresario que adquiría el equipo de su ciudad movido principalmente por el arraigo— ha cedido el paso a la irrupción de grandes conglomerados financieros y fondos de inversión globales. Estas corporaciones no ven a las entidades deportivas como proyectos aislados, sino como activos estratégicos con los que crecer y hacerse más fuertes que la competencia, conscientes del poder mediático y económico que mueve el deporte. Mediante la adquisición de participaciones, tanto minoritarias como mayoritarias, en múltiples equipos de diversas disciplinas y ligas alrededor del mundo, estos grupos han levantado auténticos imperios deportivos.

El objetivo de estas corporaciones es evidente: maximizar los ingresos, optimizar la captación de talento y generar sinergias comerciales que un equipo independiente difícilmente podría alcanzar por sí solo. Todo ello para intentar consolidar una hegemonía difícil de arrebatar.

City Football Group (CFG)

Es quizás el conglomerado más potente del mundo. Fundado en 2013 por la realeza de los Emiratos Árabes Unidos, concretamente por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, el City Football Group (CFG) edificó una red multinacional de equipos de fútbol que transformó radicalmente el modelo tradicional de propiedad.

Etihad Stadium, estadio del Manchester City. Imagen de archivoNurPhoto via AFP.

El Manchester City, que logró su única UEFA Champions League hasta la fecha en la temporada 2022/2023, es su buque insignia y motor financiero. Además del equipo inglés, el CFG posee la propiedad, de manera mayoritaria o minoritaria, de otros 11 equipos de fútbol distribuidos estratégicamente en las principales ligas y mercados emergentes del planeta: Girona FC (España), Lommel SK (Bélgica), ESTAC Troyes (Francia), Palermo FC (Italia), Melbourne City FC (Australia), Shenzhen Peng City FC (China), Yokohama F. Marinos (Japón), New York City FC (MLS, Estados Unidos), Montevideo City Torque (Uruguay), Esporte Clube Bahia (Brasil) y Club Bolívar (Bolivia).

Kroenke Sports & Entertainment (KSE)

En 1999, el magnate inmobiliario E. Stanley Kroenke fundó Kroenke Sports & Entertainment (KSE), una corporación que se ha erigido como uno de los grandes imperios deportivos del planeta. Cuenta con un portafolio repleto de equipos de éxito y recintos deportivos de vanguardia.

Stan Kroenke, con el trofeo Vince Lombardi logrado por los Los Angeles Rams en el Super Bowl LVIAFP.

Su estructura está diversificada en diferentes disciplinas y en las ligas más influyentes del planeta: KSE controla los Los Angeles Rams (NFL), los Denver Nuggets (NBA), los Colorado Avalanche (NHL), el Colorado Rapids (MLS), los Colorado Mammoth (NLL) y el Arsenal FC (fútbol, Premier League). Además, ha construido y gestiona recintos como el SoFi Stadium (Los Ángeles, California), el Ball Arena (Denver, Colorado) y el Emirates Stadium (Londres, Reino Unido). Sus franquicias han conquistado títulos como el Super Bowl, el Trofeo Larry O'Brien o la Stanley Cup, convirtiéndose en un referente de la ingeniería corporativa del deporte.

Red Bull Group

A diferencia de otros, Red Bull Group transformó el patrocinio corporativo en un imperio deportivo integral construido sobre la proyección de una marca. Su estrucutura comprende desde algunas de las disciplinas más comunes hasta el denominado deporte extremo.

Monoplaza del Oracle Red Bull Racing Team derante un gran premio de Fórmula 1. Imagen de archivoNurPhoto via AFP.

Este grupo austriaco es titular del Oracle Red Bull Racing (Fórmula 1) y de equipos europeos de hockey hielo y de ciclismo. En fútbol, cuenta con una amplia cartera: RB Leipzig (Alemania), FC Red Bull Salzburg (Austria), New York Red Bulls (MLS, Estados Unidos), Red Bull Bragantino (Brasil) y el RB Omiya Ardija (Japón). También es socio minoritario del Paris FC (Francia) y del Leeds United (Inglaterra). Red Bull Group es conocido por operar bajo una filosofía de captación temprana de talento y big data. Un modelo que le ha hecho ser una de las máquinas deportivas más eficientes y cohesionadas del mundo.

Fenway Sports Group (FSG)

Los empresarios John W. Henry y Tom Werner crearon en 2001 Fenway Sports Group (FSG), una de las grandes corporaciones que gestionan activos deportivos de todo el planeta. Todo comenzó con la adquisición de una de las franquicias más relevantes de las Grandes Ligas (MLB).

Wilyer Abreu, jugador de los Medias Rojas de Boston, durante un partido en 2026NurPhoto via AFP.

Concretamente, FSG se hizo con la propiedad de los Medias Rojas de Boston. A partir de ahí, fue expandiendo su negocio hacia terrenos distintos a la MLB: el Liverpool FC (fútbol, Premier League), los Pittsburgh Penguins (NHL) y el RFK Racing (NASCAR). También tiene algunas inversiones en el PGA Tour a través del consorcio Strategic Sports Group. El conglomerado se caracteriza por priorizar la optimización de los ingresos operativos y ser sostenibles financieramente, dejando de lado las grandes inversiones si no son previamente analizadas al detalle. Algo por lo que, en ciertas ocasiones, ha sido criticado.

Liberty Media

En su caso, no es propietario de equipos, pero sí de las dos principales competiciones del mundo del motor. Liberty Media ha enfocado su estrategia en la propiedad directa, explotación comercial y masificación global de campeonatos. Además, ha sabido llegar al público más joven.

Gran Premio de República Checa 2026 de MotoGPDPPI via AFP.

Bajo su control están la Fórmula 1 y la MotoGP. Liberty Media se hizo con la propiedad de la primera en 2017, gracias a una operación valorada en más de 4.000 millones de dólares. En estos años ha potenciado la competición con su expansión en el mercado estadounidense mediante la creación de dos nuevos circuitos urbanos (Miami y Las Vegas). Respecto a MotoGP, la corporación cerró su adquisición en 2025. Se ha consolidado como la mayor potencia mundial en la explotación de derechos comerciales deportivos.

Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE)

Constituido en 2017 por los empresarios Josh Harris y David Blitzer, Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE) opera como un actor clave en la industria deportiva, gestionando una cartera diversa que incluye franquicias deportivas de alto perfil de los Estados Unidos.

Tyrese Maxey (0, Philadelphia 76ers), durante un partido. Imagen de archivoAFP.

Dentro de su patrimonio se encuentran los Philadelphia 76ers (NBA), equipo que en el verano de 2026 ha incorporado nada más y nada menos que a dos estrellas de la mejor liga de baloncesto del mundo: LeBron James y Jaylen Brown. HBSE también es propietario de los New Jersey Devils (NHL) y supervisa el funcionamiento de su estadio, el Prudential Center. Se ha afianzado como una potencia corporativa centrada en la innovación de experiencias para aficionados, patrocinios estratégicos e inversiones en medios y tecnología aplicada al deporte.