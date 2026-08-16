Joshua Báez escribe un nuevo capítulo en la MLB: primer jugador de la historia en conectar tres jonrones en su debut

Publicado por Alejandro Baños 16 de agosto, 2026

Joshua Báez entró en la historia de las Grandes Ligas (MLB) al registrar un hito jamás visto. El nuevo jugador de los Cardenales de San Luis conectó tres jonrones en la victoria de su equipo frente a los Cachorros de Chicago (8x4), convirtiéndose en el primer pelotero de la historia en registrar tal estadística en un debut.

"Es increíble, no lo puedo poner en palabras", dijo Báez nada más terminar el juego. "Traté de mantener la calma, de disfrutar el momento y de divertirme y nada más".

De 23 años y quien fue seleccionado por San Luis en el draft del 2021, Báez conectó jonrones en los primeros tres turnos de su carrera en la primera (en el primer lanzamiento), cuarta y sexta entrada.

"No sabía que iba a pegar tres jonrones en un partido, después del segundo pensé que lo podía hacer una vez más", afirmó.

Bateando quinto en la alineación de San Luis, Báez también se convierte en el segundo jugador desde 1900 en conectar cuadrangulares en sus dos primeros turnos en las Grandes Ligas, junto a Bob Nieman, que lo hizo en septiembre de 1951.