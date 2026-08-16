'Doc' Rivers y Stoudemire ingresan en el Salón de la Fama de la NBA

Doc Rivers, durante su etapa como técnico de los Boston Celtics. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 16 de agosto, 2026

La National Basketball Association (NBA) anunció los nuevos ingresos en el Salón de la Fama. La promoción de 2026 reúne a leyendas de la liga, tanto jugadores como técnicos y árbitros, además de un equipo que marcó una era en el baloncesto internacional.

Glenn Doc Rivers, extécnico de los Orlando Magic, los Boston Celtics —con los que ganó el Trofeo Larry O'Brien en 2008—, los Los Angeles Clippers, los Philadelphia 76ers y los Milwaukee Bucks, es una de las figuras más representativas que entraron en la prestigiosa institución.

"Es curioso. Nunca en mi vida soñé con ser entrenador ni con ser bueno en ello", dijo Rivers, uno de los técnicos con más victorias de la historia de la NBA. "Esta es una celebración por haber conocido a un grupo de personas que me ayudaron a llegar al Salón de la Fama".

Otro de los técnicos que recibió honores fue Mike D'Antoni, quien cuenta con una dilatada trayectoria en la NBA en franquicias como los Denver Nuggets, los Portland Trail Blazers, los New York Knicks o los Los Angeles Lakers, entre otros.

En cuanto a jugadores, el único nuevo representante es Amar'e Stoudemire. Ex estrella de los Phoenix Suns, el ala-pívot, una de las grandes referencias ofensivas de principios de siglo, también dejó su huella en los Knicks, los Dallas Mavericks y los Miami Heat.

La NBA también rindió homenaje al ex árbitro Joey Crawford, quien dirigió más de 2.500 partidos en 39 temporadas en la mejor liga de baloncesto del mundo (1977-2016).

El equipo olímpico femenino que arrasó en Atlanta 1996

Del lado de la Women National Basketball Association (WNBA), las ex jugadoras Candace Parker, Elena Delle Donne y Chamique Holdsclaw fueron exaltadas, igual que el equipo nacional femenino que arrasó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, donde registró un récord de ocho victorias y ninguna derrota.