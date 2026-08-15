El PSG da el batacazo y ficha al campeón del mundo Ferran Torres

El delantero español n.º 7, Ferran Torres, celebra el gol de su equipo contra Argentina.AFP

Publicado por VozMedia Staff 15 de agosto, 2026

(AFP) El internacional español Ferran Torres, autor del único gol de la final del Mundial del mes pasado, fichó este sábado por el París Saint-Germain , actual campeón de Europa, procedente del Barcelona el sábado.

El delantero, de 26 años, le ha costado al campeón de la Ligue 1, según se ha informado, 50 millones de euros (58 millones de dólares).

"El París Saint-Germain se complace en anunciar que se ha hecho con los servicios de Ferran Torres. El delantero español, ganador del Mundial, ha firmado con el club hasta 2031", reza el comunicado del club.

La antigua estrella del Valencia y del Manchester City se reencuentra con el entrenador del PSG, Luis Enrique, quien, como seleccionador de España, le dio su debut internacional en un partido de la Liga de Naciones contra Alemania en 2020.

"Ferran es un jugador internacional de primer nivel, al que conocemos muy bien", declaró Luis Enrique a los medios de comunicación el sábado.

"Creo que se adaptará perfectamente a lo que queremos que haga.

"Es un jugador que puede jugar en cualquier posición del ataque.

"Tenemos jugadores que se han marchado o que se van a marchar, por lo que es importante que encontremos a este tipo de jugador".

Torres, que también ganó la Eurocopa 2024 con España, afirmó que el PSG no ha perdido su ansia de éxito a pesar de haber ganado dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones.

"Estoy encantado de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el París Saint-Germain", declaró Torres en el comunicado del club.

"Me gustaría dar las gracias al presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme al equipo, al que espero ayudar a ganar tantos trofeos como sea posible".

Torres, que ganó tres títulos de La Liga durante su etapa en el Barcelona, salió como suplente en la final del Mundial y marcó en la prórroga, acabando así con las esperanzas de Argentina de revalidar el título.

Se incorporó al Barcelona procedente del Manchester City en el mercado de fichajes de enero de 2022.

Torres llegó a marcar 65 goles en 207 partidos con el gigante catalán, incluida la victoria en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en 2025.

"El club desea expresar su agradecimiento a Ferran Torres por su compromiso durante las últimas cuatro temporadas y media como blaugrana y le desea lo mejor para la siguiente etapa de su carrera profesional", declaró el Barcelona en un comunicado.

Su llegada a la capital francesa podría avivar las esperanzas del Liverpool, equipo de la Premier League, de fichar a Bradley Barcola, extremo de 23 años del PSG, que brilló con la selección francesa en el Mundial.

Los dos clubes llevan semanas en negociaciones, y el precio de venta que, al parecer, pide el PSG, de unos 150 millones de euros (173 millones de dólares), está resultando un escollo.