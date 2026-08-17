Publicado por Alejandro Baños 17 de agosto, 2026

El Chicago Fire, liderado sobre el terreno de juego por Robert Lewandowski, sumó su quinta victoria consecutiva al vencer en su estadio, el Soldier Field, al Portland Timbers (2-1), situándose en la tercera posición de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

A pesar de no anotar ningún tanto en este último enfrentamiento, el delantero polaco, ex futbolista del FC Barcelona y del Bayern de Munich, fue importante para que el Chicago Fire se apuntase un nuevo triunfo.

El futbolista finlandés Robin Lod abrió el marcador para los locales en el minuto 9 tras realizar un gran control. Poco después, en el minuto 14, el futbolista costamarfileño Dje D’Avilla amplió distancias, mandando el balón al fondo del arco tras capturar un rechace de un disparo de Lewandowski.

Cuando quedaban pocos minutos para el final, en el minuto 85, el neozelandés Finn Surman acortó distancias para el Portland Timbers.

Con esta victoria, el Chicago Fire se acerca se acerca en la clasificación de la Conferencia Este al Inter Miami, segundo clasificado en estos momentos. El Nashville SC sigue en cabeza.

Dallas FC impone su ley

Otro de los partidos destacados de la última jornada fue el enfrentamiento texano entre el Austin FC y el Dallas FC en el Q2 Stadium. Los visitantes, en estos momentos ocupando la quinta posición en la clasificación de la Conferencia Oeste, se impusieron (1-2), dejando a los locales cada vez más lejos de los puestos de Playoffs.

El ghanés Lalas Abubakar adelantó al Dallas FC en el minuto 45+2, poco antes de que el árbitro decretase el final de la primera parte. Tras el descanso, el joven Ervin Torres igualó la contienda en el minuto 57. Sin embargo, los visitantes continuaron apretando y terminaron haciéndose con la victoria gracias a un gol del croata Petar Musa en el minuto 73.

Los otros enfrentamientos de la última jornada dejaron las victorias a domicilio del Philadelphia Union frente al New York City (3-2) y del Vancouver Whitecaps contra el Seattle Sounders (0-2).