Fallece a los 83 años el lanzador de la MLB Tommy John, conocido por la operación de codo que le salvó la carrera

Publicado por VozMedia Staff 16 de agosto, 2026

(AFP) Tommy John, el lanzador de la Major League Baseball que se sometió a una cirugía pionera de codo que más tarde salvó la carrera de innumerables lanzadores, ha fallecido a los 83 años.

Los New York Yankees y los Los Angeles Dodgers fueron dos de los antiguos clubes de John que expresaron sus condolencias tras su fallecimiento en su domicilio de Bradenton (Florida), donde había recibido cuidados paliativos tras una recidiva de cáncer de vejiga.

"Nos entristece mucho conocer hoy la noticia del fallecimiento de Tommy John", declaró el presidente de los Dodgers, Stan Kasten, en un comunicado.

"Tommy fue un lanzador excepcional a lo largo de toda su carrera en la Major League Baseball, y no se puede subestimar el valiente papel que desempeñó al convertirse en el primero en someterse a la cirugía que más tarde llevaría su nombre.

"Su influencia, tanto dentro como fuera del campo, ha sido sentida por jugadores de todas las edades y lo seguirá siendo para las generaciones venideras".

La actual superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, es solo uno de los lanzadores de la MLB que se ha sometido a la cirugía de reconstrucción del ligamento del codo de Tommy John.

La intervención también ha salvado las carreras de Tarik Skubal, Justin Verlander y Chris Sale.

John estaba lanzando para los Dodgers el 17 de julio de 1974 cuando lanzó una bola rápida y sintió lo que él describió como un "choque" en su codo izquierdo.

La lesión fue un desgarro que ponía en peligro su carrera en el ligamento colateral cubital.

El tratamiento con hielo y reposo no surtió efecto, por lo que el médico del equipo de los Dodgers, Frank Jobe, llevó a cabo el 25 de septiembre de 1974 una intervención que por entonces resultaba revolucionaria, en la que extraía un tendón del antebrazo derecho de John y lo unía a los huesos de su codo izquierdo.

John necesitó una segunda intervención para reparar el daño nervioso, pero tras perderse toda la temporada de 1975, superó una probabilidad de 1 entre 100 para volver al montículo, logrando un balance de 10-10 con una media de carreras limpias de 3,09 en 31 aperturas con los Dodgers en 1976.

Apodado el "Hombre Biónico", John quedaría segundo en la votación al Premio Cy Young de la Liga Nacional en 1977, tras acumular un balance de 20-7 que ayudó a los Dodgers a hacerse con el título de la Liga Nacional.

- "Como si nunca me hubieran operado" -

"Era capaz de eliminar a los bateadores incluso cuando no tenía buenos lanzamientos; mi brazo estaba como si nunca me hubieran operado", declaró John más tarde.

John, que comenzó su carrera en la MLB con los Cleveland Indians en 1963 y jugó para los Chicago White Sox entre 1965 y 1971 antes de fichar por los Dodgers, pasó por dos etapas con los Yankees, de 1979 a 1982 y de 1986 a 1989.

"Los New York Yankees lamentan el fallecimiento de Tommy John, quien fue un pilar fundamental de nuestra rotación durante su etapa con la camiseta a rayas y un favorito de toda la vida de los aficionados de los Yankees", declararon los Yankees en un comunicado.

"Si bien su increíble longevidad y sus logros tras la operación cambiaron el destino y la trayectoria de innumerables deportistas de todo el mundo, también eclipsaron su excelencia como lanzador.

"Nos detenemos a recordar la totalidad de su legado: su competitividad y su destreza, su afición a la conversación, su carácter amable y cortés, y su prestigio como pionero en el ámbito deportivo y médico".

John, nacido en Terre Haute, Indiana, el 22 de mayo de 1943, fue fichado por los Indians cuando tenía 18 años y debutó en la MLB dos años más tarde.

Terminó su carrera con un balance de 288 victorias y 231 derrotas y una media de carreras limpias de 3,34, con 2.245 ponches.

Jugó en tres Series Mundiales —en 1977 y 1978 con los Dodgers y en 1981 con los Yankees—, pero en todas ellas su equipo resultó derrotado.

Tras poner fin a su carrera como jugador, John trabajó como comentarista para los Minnesota Twins y los Charlotte Knights de las ligas menores. También se dedicó al entrenamiento durante un tiempo.

El 8 de agosto, los Yankees publicaron en las redes sociales una "carta de despedida" escrita por John, en la que el equipo indicaba que estaba luchando contra "problemas de salud".

En la carta, John dio las gracias a sus amigos y aficionados, así como al Dr. Jobe, "quien me salvó el brazo y me permitió seguir lanzando".