Mondo Duplantis agiganta su leyenda en el Campeonato Europeo de Atletismo

Publicado por Alejandro Baños 17 de agosto, 2026

El saltador de garrocha Armand Mondo Duplantis escribió un nuevo capítulo en su legendaria carrera. En el Campeonato Europeo de Atletismo, disputado en Birmingham (Reino Unido), se hizo con el oro tras ser el único participante en superar la barrera de los 6,15 metros.

Este triunfo significa el cuarto oro de uno de los campeonatos más importantes del mundo del atletismo que ha logrado Duplantis, de 26 años, en su trayectoria.

"Otra medalla más, no puedo quejarme", dijo Duplantis tras su triunfo en Birmingham. ""Estoy feliz por irme con la victoria y eso fue suficiente por hoy. Realmente disfruté esta semana (...) Es la cuarta medalla de oro consecutiva, lo que es realmente una locura".

El atleta sueco, aunque nacido en Lafayette (Luisiana), se impuso en el Campeonato Europeo de Atletismo al griego Emmanuíl Karalís (6,00 metros) y al francés Baptiste Thiery (5,85 metros), medallas de plata y bronce, respectivamente.

En esta ocasión, Duplantis no logró batir el récord del mundo de salto con garrocha (6,31 metros), establecido por él mismo en marzo. Ha logrado mejorar la plusmarca en 15 ocasiones.