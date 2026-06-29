Publicado por Alejandro Baños 29 de junio, 2026

Tras dos noches de emociones, sorpresas y estrategias en los despachos, el Draft de la NBA 2026 bajó definitivamente el telón, consolidando a AJ Dybantsa como la gran estrella y el indiscutible número uno de la ceremonia. Sin embargo, más allá del brillo de la primera elección, la ceremonia dejó espacio para que otros nombres propios reclamaran su parte del protagonismo. Entre ellos, destaca el de Robbie Ávila.

A pesar de no escuchar su nombre pronunciado desde el estrado por Adam Silver, este joven jugador —con raíces hispanas— no tuvo que esperar mucho tiempo para ver cumplido su sueño. En el vertiginoso mercado de agentes libres no drafteados que se desata tras la ceremonia, Ávila encontró rápidamente su sitio en la élite. Y no lo hará en un escenario cualquiera: defenderá la camiseta de los Los Angeles Lakers durante la Summer League.

Así es Robbie Ávila, la viral incorporación de los Lakers

Aunque llegó al mundo el 10 de septiembre de 2003 en Oak Forest (Illinois), Ávila presume con orgullo de su herencia hispana, profundamente ligada a las raíces mexicanas por parte paterna. Esa conexión con México le ha llevado a declarar que estaría orgulloso de defender al combinado nacional en un futuro, en cualquier competición.

"Si surge la oportunidad, estaré 100 % feliz de aprovechar la oferta", manifestó el nuevo pívot de los Lakers, en declaraciones recogidas por The Sporting News.

Desde muy pronto comenzó a destacar en las categorías inferiores del baloncesto estadounidense: primero para Indiana State y luego para los Saint Louis Billikens de la NCAA. A pesar de su físico —6'10" de altura y unas 255 libras de peso—, Ávila se mueve como pez en el agua sobre la cancha, teniendo una visión de juego notable para alguien de su posición y con una habilidad para asistir y dirigir a sus compañeros excepcional.

Esta temporada ha promediado 12,4 puntos, 4,5 rebotes y 4,1 asistencias en 35 juegos, según reportó ESPN.

Sus números y su talento captaron la atención de los Lakers, que no dudaron en ofrecerle un contrato Exhibit-10 para poder disputar la Summer League y demostrar su valía. Su fichaje por la segunda franquicia más laureada fue confirmada tanto por los Billikens como por el propio Ávila.