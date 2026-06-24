NBA: AJ Dybantsa nº 1 de un prometedor Draft con español Mara y mexicano López

Publicado por Israel Duro 24 de junio, 2026

El alero AJ Dybantsa fue escogido este martes por los Washington Wizards en el primer lugar del Draft 2026 de la NBA. Una terna con acento hispano y que los expertos consideran uno de los más prometedores de los últimos años. El español Aday Mara y al mexicano Karim López fueron elegidos en la primera ronda.

Mara, pívot de 2,21 metros de altura, fue escogido en el duodécimo lugar por los Oklahoma City Thunder en la ceremonia celebrada en Nueva York, en la que su compatriota Sergio de Larrea apareció en el lugar 25.

López, por su parte, fue el primer jugador nacido en México en ser reclutado en una primera ronda, en el puesto 21, y se unirá a los Memphis Grizzlies.

AJ Dybantsa se impone a Peterson por el número 1

La promoción de este año no dispone de una figura mediática como Victor Wembanyama o Cooper Flagg, los número uno en 2023 y 2025, pero los expertos creen que alberga varias futuras estrellas y una gran profundidad de jugadores de gran futuro.

El honor de encabezarla fue para AJ Dybantsa, de 19 años, quien era considerado ligeramente favorito tras una fabulosa única temporada con el equipo universitario BYU Cougars. Tras escuchar su nombre, este potente alero de 2,06 metros de altura se abrazó emocionado a sus familiares y subió al escenario del Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) para ser felicitado por el comisionado Adam Silver y colocarse la gorra de su nuevo equipo.

"Ser el número uno significa mucho", dijo Dybantsa en declaraciones recogidas por AFP. "Definitivamente quería dejar mi marca siendo el número uno del Draft y estar en la misma conversación que LeBron James, Cooper Flagg, Allen Iverson y jugadores así".

Dybantsa, primer número uno en poder de Washington desde John Wall en 2010, debe ser la pieza que complete la larga reconstrucción de los Wizards. En el tramo final de la pasada temporada, Washington ya se reforzó con dos jugadores de calibre All-Star, Trae Young y Anthony Davis, con la intención de terminar con una ausencia de cinco años fuera de playoffs.

Peterson y Boozer, números 2 y 3, respectivamente

Darryn Peterson, el otro gran favorito al número uno, fue escogido a continuación por los Utah Jazz tras solo una temporada en la Universidad de Kansas, en la que promedió 20,2 puntos. Implacable tirador y anotador nato, Peterson debe encajar a la perfección en unos Jazz que también quieren volver a ser competitivos tras el reciente fichaje de Jaren Jackson Jr.

Como estaba previsto, en el tercer lugar los Grizzlies eligieron al ala-pívot Cameron Boozer, de Duke, hijo del exjugador All Star Carlos Boozer.

Mara, el 'anti-Wemby' de los Thunder

Aday Mara y Karim López tuvieron que aguantar más de lo esperado para escuchar sus nombres en esta ceremonia en la que los 30 equipos se reparten a los mejores talentos del baloncesto universitario y extranjero. Primer español en ganar el campeonato universitario, Mara tendrá ahora la difícil tarea de hacerse un lugar en la rotación de Oklahoma City.

Campeones en 2025, los Thunder son uno de los equipos más potentes de la liga pero necesitan un antídoto frente a otro gigante, el fenómeno francés Victor Wembanyama, que los sacó del camino en los pasados playoffs con los Spurs.

Un reto que no asusta para nada al prometedor español: "Creo que tomará un tiempo de ajuste pero estoy emocionado de poder jugar frente a Wembanyama", afirmó el hasta ahora jugador de la universidad de Michigan. Oklahoma City "es un grandísimo sitio para jugar al máximo nivel de la NBA", dijo el pívot de 21 años. Su elección en el número 12 es la más alta del básquet español desde Ricky Rubio, que fue quinto en 2009.

Por primera vez desde 2021, un segundo jugador español fue elegido en la primera ronda, el base Sergio de Larrea, que recalará en los New York Knicks con el puesto 25.

López, primer mexicano elegido en primera ronda

Si los pronósticos llegaron a situar a Mara en el top-10, Karim López todavía cayó más puestos de lo previsto hasta el lugar 21. Esa selección le pertenecía a los Detroit Pistons pero fue traspasada durante la ceremonia a los Memphis Grizzlies, una franquicia que arranca un proceso de reconstrucción en el que el mexicano debe poder desarrollarse.

"Es algo muy especial poder estar aquí, soy bendecido y realmente no tengo palabras", alcanzó a decir el mexicano a ESPN entre lágrimas. De solo 19 años, López es el primer mexicano en ser elegido en primera ronda tras formarse en los dos últimos años en los New Zealand Breakers.