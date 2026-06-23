El mal tiempo se invita al Mundial: relámpagos, aguacero y dos horas de retraso en el partido Francia-Irak

Publicado por Carlos Dominguez 23 de junio, 2026

Un violento temporal con intensos relámpagos y lluvia torrencial interrumpió durante más de dos horas el partido entre Francia e Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, convirtiéndose en el primer aplazamiento por condiciones meteorológicas en la historia de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro, correspondiente a la fase de grupos, se detuvo en el primer tiempo cuando Francia ya ganaba 1-0 con un gol de Kylian Mbappé.

Cerca de 70.000 personas abandonan las gradas

El árbitro canadiense Drew Fischer ordenó el regreso de los jugadores a los vestuarios para el descanso, mientras que en los marcadores del estadio apareció un mensaje urgente: "Abandonen las zonas de asientos al aire libre y busquen refugio en las áreas cubiertas".

Cerca de 70.000 aficionados, muchos de ellos equipados con ponchos y chubasqueros, vivieron con sorpresa el rigor del protocolo de seguridad. AFP reportó que en menos de 15 minutos, los pasillos del “Linc” se transformaron en una escena caótica similar a la de una gran estación de tren en hora punta.

Algunos aficionados no ocultaron su desconcierto. Un parisino que asistía al partido con sus dos hijos expresó: "No sabemos muy bien qué hacer. No nos han dado muchas instrucciones. No había visto algo así en 40 años de fútbol. En Francia no detenemos un partido por lluvia".

El público se quedó y vio la victoria francesa

A pesar de la fuerte lluvia que no cesaba, la gran mayoría de los espectadores decidió quedarse en el estadio. El elevado precio de las entradas —que en muchos casos superaba los $400— fue un factor decisivo.

Finalmente, tras más de dos horas de interrupción, los relámpagos cesaron y el partido se reanudó. Francia terminó imponiéndose cómodamente por 3-0.

Este incidente no fue aislado. Al día siguiente, la selección española debió suspender su entrenamiento por riesgo de tornado. Durante el Mundial de Clubes 2025, que sirvió como prueba general para la Copa del Mundo, se registraron seis partidos retrasados por el clima, uno de ellos interrumpido durante cuatro horas y media.