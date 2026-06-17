Giovanni Reyna (7) celebra el gol que anotó a Paraguay en el debut de la USMNT en el Mundial 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 17 de junio, 2026

El comienzo del combinado nacional de Estados Unidos (USMNT) en el Mundial 2026 no ha podido ser mejor, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Su contundente triunfo frente a Paraguay (4-1) en su debut en la fase de grupos logró paralizar a todos: se convirtió en el juego de fútbol más visto de la historia del país.

Concretamente, 27,5 millones de espectadores sintonizaron los canales de televisión donde se retransmitió el encuentro y pudieron ser testigos de la goleada de los coanfitriones, superando cualquier registro previo.

No solo la USMNT batió récords

En los otros dos países coanfitriones, México y Canadá, muchos de sus conciudadanos tampoco quisieron perderse el debut de sus combinados nacionales en el Mundial 2026.

Según detalló la FIFA en un comunicado, 23,4 millones de espectadores mexicanos vieron el juego inaugural de la competición que enfrentó a México y a Sudáfrica, que acabó con victoria para los locales (2-0). Alcanzó una cuota de mercado del 72,1%.

Por su parte, 3,1 millones de canadienses siguieron el empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina (1-1).

Infantino: "Es verdaderamente histórico"

Respecto a estos datos de audiencia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró el seguimiento de los aficionados de los países coanfitriones del mundial a través de las pantallas: "Lo que estamos presenciando aquí es verdaderamente histórico. El partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay fue el partido de la Copa Mundial de la FIFA más visto jamás retransmitido en Estados Unidos, mientras que más de 54 millones de personas en Canadá, México y Estados Unidos vieron los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones, batiendo récords y demostrando cómo el fútbol está uniendo verdaderamente al mundo".

"Estas cifras lo dicen todo sobre lo que este torneo significa para estos países, este continente y el mundo entero. Sin embargo, no se trata solo de números: se trata de millones de personas de todos los rincones del mundo que se unen a través del fútbol. El ambiente, la energía y la pasión que percibo en estos países anfitriones son algo increíblemente especial. Tanto los aficionados que llenan los estadios como los que ven los partidos desde casa y los que lo celebran en las calles forman parte de algo único", agregó Infantino.