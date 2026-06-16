NBA: Tiago Splitter, un hispano al rescate de los Chicago Bulls

Publicado por Alejandro Baños 16 de junio, 2026

Los Chicago Bulls hicieron oficial el nombramiento de Tiago Splitter como su nuevo técnico, sucediendo en el cargo a Billy Donovan.

Su objetivo será enderezar el rumbo de una de las franquicias más emblemáticas de la NBA, que lleva cuatro temporadas consecutivas quedándose fuera de los Playoffs.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Tiago a los Chicago Bulls", dijo el vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de los Chicago Bulls, Bryson Graham, a través de un comunicado. "A lo largo de todo el proceso, Tiago destacó por su inteligencia baloncestística, su capacidad para conectar con los jugadores y ayudarlos a desarrollarse, y por la forma en que sus equipos compiten cada noche".

"Quiero agradecer a toda la organización de los Chicago Bulls por la oportunidad de dirigir esta franquicia histórica", señaló Splitter. "Los Bulls representan todo lo que me gusta de este deporte: una orgullosa tradición, una ciudad apasionada y un grupo de jugadores jóvenes y con ganas, listos para crecer. Estoy agradecido por la confianza que esta organización ha depositado en mí, y estoy deseando ponerme manos a la obra en Chicago".

Splitter nació en Brasil hace 41 años. Además de la brasileña, también posee la nacionalidad española tras haber jugado durante más de una década en varios equipos de España. En la NBA, formó parte de los San Antonio Spurs —con los que ganó el Trofeo Larry O'Brien en 2014—, de los Atlanta Hawks y de los Philadelphia 76ers.

Dos años después de retirarse como jugador, comenzó su trayectoria en los banquillos, habiendo ejercido de asistente en los Brooklyn Nets y en los Houston Rockets. También en los Portland Trail Blazers, a los que incluso dirigió de manera interina esta última temporada tras el cese de Chauncey Billups.