Billy Donovan renuncia como director técnico de los Chicago Bulls

Publicado por Alejandro Baños 21 de abril, 2026

El director técnico de los Chicago Bulls, Billy Donovan, presentó su renuncia después de que la franquicia de Illinois quedase fuera de los Playoffs de la NBA 2026.

"Tras una serie de conversaciones exhaustivas y meditadas con la propiedad sobre el futuro de la organización, he decidido dejar mi cargo como entrenador en jefe de los Chicago Bulls, para permitir que el proceso de búsqueda siga su curso", dijo Donovan, en un comunicado reportado por la franquicia.

"Creo que lo mejor para los Bulls es permitir que el nuevo líder forme el cuerpo técnico como considere oportuno", agregó.

Con un récord de 31 victorias y 51 derrotas en la temporada regular, los Bulls, una de las franquicias con más historias que contar de todas las que conforman la NBA, vuelven a quedarse fuera de los Playoffs, como ocurrió en los últimos tres cursos.

La última vez que logró el Anillo fue en 1998, el último de los seis títulos que logró Michael Jordan con los Bulls.