Publicado por Alejandro Baños 16 de junio, 2026

Tiene ganas de revancha. El luchador español Ilia Topuria habló por primera vez tras ser vapuleado por el estadounidense Justin Gaethje en el evento UFC Freedom 250 celebrado en la Casa Blanca.

A través de su perfil de Instagram, Topuria felicitó a Gaethje por su triunfo, al mismo tiempo que le retaba a volver a verse las caras en un futuro.

"Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi rostro… y lo hiciste. Me quitaste la vista del ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también del izquierdo. Sin excusas", señaló el luchador español en su mensaje. "Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano".

"Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme… esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha", sentenció.

Gaethje puso fin a la racha triunfal de Topuria, quien acudía invicto al UFC Freedom 250 —17 victorias en 17 luchas—. El estadounidense dominó al Matador durante prácticamente todo el duelo, hasta que finalizó por un nocaut técnico (TKO).

Las lesiones sufridas en los ojos por los golpes de Gaethje obligaron al equipo de Topuria a parar la lucha y darla por terminada. El hispanogeorgiano se recupera favorablemente.