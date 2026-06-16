Trump celebra el acuerdo con Irán en la cumbre del G7 y promete avanzar en otros conflictos globales

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de junio, 2026

El presidente Donald Trump llegó este lunes a la cumbre del G7 de las principales naciones industrializadas en Francia, presentando el recién anunciado acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán como un importante logro diplomático que podría redefinir la estabilidad regional y abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre Washington y Teherán. El mandatario republicano buscó proyectar confianza al iniciar sus reuniones en la comuna francesa de Evian-les-Bains con los demás líderes del G7, varios de los cuales habían criticado previamente su gestión del conflicto bélico con la teocracia islámica. Aunque Trump celebró el avance diplomático, evitó ofrecer detalles extensos sobre el acuerdo y señaló que varios elementos clave aún deberán negociarse durante los próximos dos meses.

Según Trump, es probable que el memorando de entendimiento se haga público después de la ceremonia formal de firma prevista para el viernes. “Creo que muchas cosas grandiosas van a ocurrir ahora mismo en Oriente Medio y, lo más importante, el precio del petróleo se está desplomando y el mercado bursátil se está disparando como un cohete hoy”, declaró Trump durante una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, antes de que ambos participaran en una cena de trabajo junto a los demás asistentes a la cumbre.

Macron celebró el avance y elogió los esfuerzos de Trump para alcanzar un acuerdo entre dos adversarios históricos. “Es un asunto muy importante para la paz de todo el mundo”, afirmó el mandatario francés.

Estrecho de Ormuz y la guerra en Ucrania

El acuerdo entre Washington y Teherán llega después de meses de tensiones entre Trump y varios líderes europeos, entre los cuales no solo se encuentran Macron, sino también el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Dichos dirigentes habían expresado su malestar por no haber sido consultados antes de que Washington iniciara operaciones militares contra Irán, mientras que Trump criticó a los aliados de la OTAN por negarse a participar en la campaña.

Si bien varios medios revelaron que los gobiernos de Francia, Reino Unido y Alemania han discutido la posibilidad de colaborar en la seguridad del Estrecho de Ormuz, Trump sugirió que el tráfico marítimo ya comenzaba a normalizarse y le comentó a Macron que algunos barcos habían reanudado su tránsito por la vía fluvial sin tener que pagar peajes. “No creo que vayamos a necesitar mucha ayuda”, dijo Trump, argumentando que el estrecho “va a estar abierto”, antes de añadir: “Pero no creo que sea una mala idea tener uno o dos barcos aquí de algunos países. Ustedes serían un gran país para hacerlo”.

Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos relacionados con otros conflictos internacionales continuaron al margen de la cumbre. Con el acuerdo con Irán asegurado, Trump afirmó que ahora centrará su atención en intentar lograr la paz entre Ucrania y Rusia, al tiempo que buscará poner fin a los combates en el Líbano. “Tuvimos una muy buena conversación ayer con el presidente Volodímir Zelenski y con el presidente Putin, y creo que tal vez podamos lograr algo allí. De verdad lo creo. Pienso que ambos están abiertos a ello”, dijo.

Según varios medios, un funcionario ucraniano familiarizado con las conversaciones informó que Zelenski, propuso una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, junto con Trump y varios líderes europeos durante el encuentro del G7, aunque el Kremlin no respondió a la invitación.