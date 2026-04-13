Sinner arrebata a Alcaraz Montecarlo y el N.1 en su primera batalla de 2026

Publicado por Israel Duro 13 de abril, 2026

En una tarde ventosa, el italiano Jannik Sinner conquistó este domingo el Masters 1000 de Montecarlo al derrotar en la final al vigente campeón Carlos Alcaraz, destronando al español del número 1 del mundo.

El italiano, de 24 años, se impuso por 7-6 (7/5) y 6-3 en 2h15 ante Alcaraz, en su primer enfrentamiento desde el inicio de la temporada y por séptima ocasión en sus duelos directos (por 10 triunfos del español).

"Vinimos aquí intentando disputar tantos partidos como fuera posible, ganando buenas sensaciones antes de los otros grandes torneos que se acercan. Hoy el nivel de ambos fue muy alto", dijo Sinner.

"Hacía un poco de viento, una ligera brisa. Condiciones diferentes de las que ha ofrecido el torneo. El resultado es increíble. Volver al número 1 significa mucho para mí... Estoy muy feliz de ganar un gran título en esta superficie, no lo había hecho antes y eso significa mucho", añadió.

"Es impresionante lo que estás logrando ahora mismo", le dijo Alcaraz a Sinner durante la ceremonia de trofeos.

Sinner, en la mesa de Nadal y Djokovic

Sinner suma su tercer Masters 1000 consecutivo en 2026 tras ganar en Indian Wells y Miami, por lo que ha acaparado todos los títulos de esta categoría (justo por detrás de los Grand Slams) que se han disputado esta temporada, el primero que lo consigue desde Djokovic en 2015

El italiano se une al serbio y Rafael Nadal como el tercer tenista que consigue ganar cuatro títulos ATP 1000 consecutivos, tras haberse impuesto también en París a finales del año pasado.

Fue el primer enfrentamiento entre Sinner y Alcaraz desde que el italiano se impuso en las Finales ATP de noviembre, también el primero en tierra batida desde la histórica final de Roland Garros 2025, cuando el español le remontó tres bolas de partido para levantar el trofeo en cinco sets y 5 horas y 29 minutos de juego.

Vigesimo séptimo título para Sinner

Sinner, que suma 17 victorias consecutivas, volverá a la cima del ranking el lunes por primera vez en este año. Fue el 27º título en la carrera del italiano y el primero en un gran torneo sobre tierra batida.

Su racha de victorias es de 22 triunfos seguidos en torneos de esta categoría gracias a su título en París el otoño pasado.

Fue después de su coronación en la capital francesa bajo techo cuando recuperó el puesto de número 1 mundial a Alcaraz, antes de devolvérselo unos días más tarde en la inauguración del Masters de Turín a mediados de noviembre, donde el italiano lo derrotó en la final. No se habían vuelto a enfrentar desde entonces.

Este domingo el primer set estuvo muy disputado con ambos jugadores molestos por las rachas de viento irregulares que soplaban sobre la pista Rainiero III.