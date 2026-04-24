Carlos Alcaraz renuncia a disputar Roland Garros por lesión

Carlos Alcaraz, durante un juego en 2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 24 de abril, 2026

El número dos del ranking ATP, Carlos Alcaraz, anuncio que no disputará Roland Garros por la lesión en la muñeca que padece.

De este modo, el tenista español no podrá defender el título que logró el año pasado sobre la tierra batida francesa.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros", informó Alcaraz a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Hace una semana, el número dos del ránking ATP tuvo que retirarse del torneo de Barcelona tras sufrir problemas físicos en su muñeca derecha.

Días después, descartó disputar el ATP Masters 1000 de Madrid.

El 13 de abril, el tenista italiano Jannik Sinner le arrebató el estatus de ser el mejor tenista del mundo.