Avdija lleva a Portland a los Playoffs de la NBA tras cinco temporadas ausente

Publicado por Alejandro Baños 15 de abril, 2026

Llevaban un lustro sin disputar la fase definitiva de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hasta esta temporada, que sí que estarán. Los Portland Trail Blazers pusieron fin a esa mala racha y lograron avanzar a los Playoffs de la NBA 2026 tras deshacerse en el Play-In de los Phoenix Suns (110-114) en el Mortgage Matchup Center de Arizona.

Tras un primer cuarto igualado en el que los Suns se marcharon con un ligera ventaja, en el segundo parcial los Trail Blazzers aceleraron. En el tercer cuarto, los locales fueron algo mejores; pero, en los últimos 12 minutos, la franquicia dirigida por el brasileño Thiago Splitter respondió y consiguió alzarse con la victoria.

"Solamente hicimos un buen trabajo de jugar a nuestro estilo", dijo Jrue Holiday, jugador de los Trail Blazers. "Hoy hemos demostrado nuestro orgullo, sabíamos que esta era la posición en la que queríamos estar desde mitad de temporada".

Holiday realizó una buena actuación en el duelo frente a los Suns, con 21 puntos. Sin embargo, el jugador más valioso del juego fue Deni Avidja. El israelí, estrella de los Trail Blazers, guio a los de Oregon hacia los Playoffs de la NBA 2026 con un impresionante doble-doble (41 puntos y 12 asistencias).

Por parte de los locales, destacó Jalen Green, con 35 puntos. Devin Booker cerró su cuenta con 22 puntos y Dillon Brooks, con 20.

En la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026 les esperan los San Antonio Spurs, que terminaron en segunda posición de la clasificación de la Conferencia Oeste y siendo la franquicia con el segundo mejor récord de la temporada regular (62 victorias y 20 derrotas), únicamente superados por los Oklahoma City Thunder (64-18).

Los Heat, fuera de los Playoffs siete años después

Los Miami Heat se despidieron de la temporada tras caer frente a los Charlotte Hornets (127-126) en el Spectrum Center de Carolina del Norte. Un duelo que acabó en la prórroga tras unos 48 minutos de máxima igualdad.

Con un doble-doble (30 puntos y 10 asistencias), LaMelo Ball mantiene a los Hornets en la lucha por estar en los Playoffs de la NBA 2026. Miles Bridges y Brandon Miller aportaron con 28 y 23 puntos, respectivamente.

"Nunca dejamos de luchar", señaló Ball al terminó del enfrentamiento frente a los Heat, autor de la canasta que dio la victoria a la franquicia de Carolina del Norte.

Ahora, los Hornets buscarán el pase para los Playoffs de la NBA 2026 frente al perdedor del duelo entre los Orlando Magic y los Philadelphia 76ers.