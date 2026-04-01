Tiger Woods anuncia que se alejará del golf tras su arresto por conducir bajo los efectos de sustancias

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de marzo, 2026

El histórico Tiger Woods anunció este lunes que se distanciará del golf para poder encontrar el tratamiento adecuado y recuperarse de una vez por todas, tras haber sido arrestado el pasado viernes en la localidad de Florida de Jupiter Island por conducir bajo los efectos del alcohol, luego de un accidente automovilístico. El legendario golfista realizó este anuncio en un comunicado tras haberse declarado no culpable, solicitar un juicio con jurado y renunciar formalmente a su audiencia de lectura de cargos.

“Sé y entiendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy. Me alejaré por un período de tiempo para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para poder priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera. Estoy comprometido a tomar el tiempo necesario para regresar en un estado más saludable, fuerte y enfocado, tanto personal como profesionalmente. Agradezco su comprensión y apoyo, y pido privacidad para mi familia, seres queridos y para mí en este momento”, dijo Woods.

El atleta de 50 años, quien es considerado por muchos el mejor golfista de todos los tiempos, había vuelto recientemente al terreno de juego luego de recuperarse de varios problemas físicos que lo tuvieron alejado del circuito. El anuncio cayó como un jarro de agua fría para los amantes del golf, tomando en cuenta que Woods estaba oficialmente inscrito en el US Senior Open y se preveía su participación en el Masters Tournament.

Detalles sobre el arresto

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, Woods fue arrestado luego de sufrir un fuerte accidente en el que su vehículo chocó aparatosamente contra otro mientras se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia que aún no han determinado. Asimismo, se reveló que los agentes que atendieron el caso encontraron diferentes tipos de opioides en los bolsillos de Woods, sobre quien explicaron que mostraba claros signos de deterioro, entre los que se manifestaban claramente no solo intensa sudoración, sino también movimientos letárgicos y los ojos tanto dilatados como enrojecidos.

Lejos de ser la primera vez que Woods es arrestado por este tipo de incidentes, lo cierto es que el legendario golfista pasó por esta misma situación en el año 2017, luego de que las autoridades lo detuvieran en la misma zona tras encontrarlo dormido en su vehículo mientras este se encontraba en marcha. Varios documentos revelaron en aquel entonces que Woods había consumido medicamentos recetados.