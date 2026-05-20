Publicado por Israel Duro 20 de mayo, 2026

Un triste final para la década de Pep Guardiola en el Manchester City. El Arsenal celebró su primer título de la Premier League en 22 años después de que los Citizens no pasaran del empate a uno ante el Bournemouth, desatando escenas salvajes de júbilo en torno al Emirates Stadium. El City tenía que ganar para llevar la lucha a la última jornada, pero se quedó a las puertas y ya no puede alcanzar a sus rivales, que han puesto fin a una sequía de trofeos de seis años.

Después de acabar segundo las tres últimas temporadas, el equipo de Mikel Arteta ha logrado por fin pasar la línea de meta para conquistar elprimer título inglés del club londinense desde los "Invencibles" de Arsene Wenger en 2004. El Arsenal se acercó a las puertas de su decimocuarto título de la máxima categoría inglesa con una poco convincente victoria por 1-0 sobre el ya descendido Burnley el lunes, que le permitió aventajar en cinco puntos al City.

Guardiola se rinde a Arteta: "¡Te lo mereces!"

Los Gunners, que han marcado el ritmo durante la mayor parte de la temporada, se han recuperado de forma impresionante desde que perdieron contra el City el mes pasado, ganando cuatro partidos de liga seguidos sin encajar un gol. "Felicidades al Arsenal, a Mikel, al personal, a todos los jugadores, a los aficionados por esta Premier League", dijo el técnico del City, Pep Guardiola. "¡Se lo merecen!"

El lunes, apenas 48 horas después de completar un doblete copero nacional con la victoria sobre el Chelsea en la final de la FA Cup, el City se vio sacudido por las informaciones generalizadas de que Guardiola dejará el cargo tras una década al final de la temporada. La victoria en Wembley el sábado aseguró el vigésimo trofeo del glorioso reinado de Guardiola.

Pero no podrá sumar a sus seis títulos de la Premier League cuando el Aston Villa visite el Etihad el domingo en el que se espera que sea su último partido al frente del equipo. "La primera persona con la que tengo que hablar es mi presidente", dijo Guardiola, refiriéndose a su futuro. "Lo decidiremos cuando acabemos la temporada, nos sentaremos y hablaremos. Es así de simple y después tomaremos la decisión".

Un soplo de aire fresco para los aficionados del Arsenal, Starmer: "Volvemos al lugar al que pertenecemos"

El humo rojo de las bengalas ondeaba alrededor del Emirates, en el norte de Londres, mientras los aficionados cantaban "Campeones" y coreaban el nombre de Arteta. "22 largos años para el Arsenal", publicó en X el primer ministro británico y aficionado del Arsenal Keir Starmer. "Pero finalmente, estamos de vuelta donde pertenecemos. Campeones".

En el campo de entrenamiento del club, hubo escenas de celebración por parte de los jugadores del Arsenal que se habían reunido para ver la acción en el Vitality Stadium. "¡Lo habéis conseguido! Los campeones siguen adelante cuando los demás se detienen. Este es vuestro momento. Ahora, seguid y disfrutad de cada momento", dijo Wenger en un vídeo publicado en las redes sociales del club.

Guardiola había advertido de que el cansancio podría costarle caro al City ante un Bournemouth muy motivado, que aún tiene en el punto de mira la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Los aficionados del City corearon "Un año más, Guardiola" en los primeros compases en un intento de convencer a su condecorado entrenador para que cumpla la última temporada de su contrato.

Eli Junior Kroupi, récord goleador para un debutante adolescente y verdugo de Guardiola

Los locales abrieron el marcador en el minuto 39, cuando Eli Junior Kroupi remató a la escuadra para establecer un nuevo récord de 13 goles en una temporada de debut en la Premier League para un adolescente. Los locales no aprovecharon sus oportunidades para ampliar su ventaja, dando a Erling Haaland la oportunidad de empatar en el tiempo añadido. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde para salvar al City de la lucha por el título.

El Bournemouth, en el último partido en casa de Andoni Iraola al frente del equipo, amplió su racha de imbatibilidad a 17 partidos de liga y se aseguró el acceso a Europa por primera vez en la historia del club. Guardiola se despedirá tras no haber ganado la Liga durante dos temporadas consecutivas por primera vez en su carrera como entrenador.

El equipo de Arteta recibirá formalmente el trofeo el domingo tras su último partido de la temporada en el campo del Crystal Palace. Todavía podrían conseguir un doblete histórico, ya que buscarán su primer título de la Liga de Campeones en la final contra el París Saint-Germain a finales de este mes.