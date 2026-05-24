Los Knicks acarician sus primeras Finales del siglo en la NBA

Publicado por Williams Perdomo 24 de mayo, 2026

Con Taylor Swift como espectadora de excepción, los New York Knicks vencieron este sábado 121-108 de visita a los Cleveland Cavaliers y se colocaron a sólo un triunfo de avanzar a sus primeras Finales de la NBA desde 1999.

El equipo que comanda Jalen Brunson, máximo anotador del juego con 30 puntos, lidera la final de la Conferencia Este por 3-0, una ventaja que nunca se ha remontado en la historia de la NBA.

Para lograr el milagro, los Cavaliers de Donovan Mitchell (23 puntos) y James Harden (19) tendrán que ganar cuatro partidos consecutivos, comenzando por el próximo asalto, el lunes, de nuevo en su cancha.

De cumplirse los pronósticos, los Knicks pugnarán por su primer anillo de campeón desde 1973 frente a los San Antonio Spurs o el Oklahoma City Thunder, que lidera la final del Oeste por 2-1.

Los Knicks avanzan imparables hacia las Finales con una racha de 10 victorias consecutivas, con una asombrosa media de 22,5 puntos de ventaja.

Aún así, el alero OG Anunoby recalcó que la serie no ha terminado.

El mes imbatido del conjunto neoyorquino avala la labor de Mike Brown, el discreto entrenador que en su primera campaña ha sabido acoplar las piezas de un plantel lujoso pero que solía librar las batallas por separado.

El pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns es el mayor ejemplo al brillar ahora en la dirección de juego, como muestra el registro de este sábado de 13 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.

Taylor Swift no es talismán

A los Cavaliers no les trajo suerte ni siquiera la presencia en primera fila de la superestrella del pop Taylor Swift y su prometido, Travis Kelce, nacido en las afueras de Cleveland.

En medio del revuelo por la presencia de la pareja, el veterano jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL se levantó varias veces de su asiento para animar a los aficionados y para beberse una cerveza de un solo trago durante un tiempo muerto, provocando las risas de su célebre pareja.

Los 20.000 seguidores del Rocket Arena empujaron a su equipo sabiendo que una derrota prácticamente los condenaba en su primera final de conferencia desde la segunda partida de LeBron James en 2018.

Pero los Knicks no les dieron ninguna concesión y dominaron el marcador de principio a fin.