La retaguardia de los Thunder desarma a los Spurs y Oklahoma controla la Final del Oeste

Publicado por Alejandro Baños 23 de mayo, 2026

Brillante actuación de varios de sus jugadores suplentes en el tercer juego de la Final de la Conferencia Oeste. Los Oklahoma City Thunder dieron la vuelta a la serie al derrotar a los San Antonio Spurs (108-123) en el Frost Bank Center de Texas.

De este modo, los vigentes campeones de la NBA colocan el 2-1 a su favor en el marcador global de la eliminatoria. San Antonio es la primera vez que marcha en desventaja en estos Playoffs de la NBA.

La retaguardia de los Thunder ataca

Con un doble-doble (26 puntos y 12 asistencias), Shai Gilgeous-Alexander rescató a unos Thunder que se marcharon del primer cuarto por debajo en el marcador. La victoria de Oklahoma City no se hubiese dado sin la brillante actuación de varios de sus jugadores de segunda línea.

Jared McCain (24 puntos), Jaylin Williams (18 puntos), Alex Caruso (15 puntos) y Cason Wallace (11 puntos), cuatro hombres de la retaguardia de los Thunder, elevaron a Oklahoma City con su eficacia en el tiro.

Mark Daigneault destacó la aportación de su banquillo.

"Estaban listos para jugar y nos golpearon temprano. Pero creo que mostramos una gran serenidad", dijo el técnico de los Thunder. "Es un partido largo, obviamente, y el banquillo nos dio un impulso enorme en ese momento para ayudar a llevar el juego a una situación manejable".

Los Thunder no contaron con Jalen Williams, ausente por lesión, mientras que Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein estuvieron más discretos de lo habitual.

Del lado de los Spurs, la buena actuación coral del quinteto inicial -los cinco acabaron con dobles dígitos en el apartado anotador- no sirvió de mucho. Como de costumbre, Victor Wembanyama fue el máximo anotador de la franquicia (26 puntos).

En la Final de la Conferencia Este, los New York Knicks dominan la eliminatoria frente a los Cleveland Cavaliers con un marcador global de 2-0.