Publicado por Alejandro Baños 20 de mayo, 2026

En apenas dos años, han pasado de acariciar el título a ser una de las peores franquicias de la NBA, sin estar presente en las dos últimas ediciones de los Playoffs. Los Dallas Mavericks atraviesan uno de los momentos más difíciles en sus 46 años de historia, sufriendo un colapso institucional y deportivo que se ha acentuado con el despido de Jason Kidd, su director técnico las últimas cinco temporadas y alguien que, como jugador, es considerado como una de las grandes leyendas de los texanos.

Una crisis que se ha llevado por delante no solo a Kidd, también a otras figuras importantes de los Mavs en los últimos años como al ex director general Nico Harrison o a Luka Doncic.

El traspaso de Doncic, el detonante del derrumbe de los Mavericks

Tras realizar una notable temporada regular -en la que acabó quinto en la clasificación de la Conferencia Oeste, con un récord de 50 victorias y 32 derrotas-, los Mavericks se presentaron en los Playoffs de la NBA 2024 con el objetivo de lograr su segundo Trofeo Larry O'Brien, aunque su deseo no se hizo realidad. Tras deshacerse con solvencia de los Los Angeles Clippers -en primera ronda-, de los Oklahoma City Thunder -en semifinales- y de los Minnesota Timberwolves -en la final del Oeste-, los Boston Celtics frustraron sus intentos y les superaron en las Finales.

Pese a que se quedasen a un palmo de triunfar, no se puede considerar que aquel curso fuese malo. Comenzó la siguiente temporada y en el American Airlines Center había ganas de revancha y de pelear por todo. Sin embargo, en febrero de 2025, llegó un momento que sacudió todo lo construido. Los Mavericks traspasaron a Doncic -por entonces, su líder- a los Los Angeles Lakers en una operación en la que Dallas se quedaba con Anthony Davis.

Aquel traspaso -catastrófico para los Mavericks, como ha quedado reflejado- fue impulsado por Harrison quien, meses después, fue despedido por Patrick Dumont. "Esta decisión refleja nuestro compromiso continuo con la construcción de una organización con aspiraciones de campeonato", dijo, en aquel momento, el gobernador de la franquicia.

Sin Doncic ni Harrison, el resultado de la temporada 2024-2025 fue el siguiente: décimos en la clasificación de la Conferencia Oeste con un balance de 39 victorias y 43 derrotas y fuera de los Playoffs tras caer en el Play-in.

El despido de Kidd, la acentuación de su crítico estado

Esta temporada, la 2025-2026, no ha sido ni mejor ni igual que su predecesora. Ha sido peor. Porque los Mavericks han vuelto a quedar fuera de la postemporada, acabando la temporada regular en duodécima posición, con un pobre récord de 26 victorias y 56 derrotas.

Únicamente seis franquicias de las 30 que componen la NBA lo han hecho peor que los Mavs: los Memphis Grizzlies, los Sacramento Kings, los Utah Jazz, los Brooklyn Nets, los Indiana Pacers y los Washington Wizards.

Esta pésima actuación ha obligado a la propiedad y a la dirección de la institución a tomar medidas. Y la primera -y única, hasta la fecha- es la de cesar a Kidd, quien tomó las riendas de los Mavericks en 2021.

"Jason ha tenido un impacto significativo en los Dallas Mavericks, tanto como jugador miembro del Salón de la Fama como en su faceta de entrenador jefe, que ayudó a llevar a esta franquicia de vuelta a las Finales de la NBA. En el poco tiempo que llevo aquí, he llegado a sentir un enorme respeto por lo que él ha construido. Siempre será una parte importante de la familia de los Mavericks", dijo el presidente de la franquicia, Masai Ujiri, en un comunicado. "Al analizar el futuro de nuestro programa de baloncesto, creemos que este es el momento adecuado para que nuestro equipo emprenda un nuevo rumbo".

La llegada de Cooper Flagg, la esperanza para el futuro

En estos dos años de profunda crisis, una luz al final del túnel ha aparecido. En el Draft de la NBA 2025, los Mavericks eligieron en el primer pick a Cooper Flagg, un joven de 18 años que destacó en la Univesidad de Duke en la NCAA. Esta temporada, su primera en la mejor liga de baloncesto del mundo, ha sido sobresaliente. Tanto que le ha valido para ser designado como Rookie del Año, por delante de Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, y de V.J. Edgecombe, de los Philadelphia 76ers.

Vista su aportación en su primer curso, Flagg puede ser el sólido vértice sobre el que los Mavericks construyan su nuevo proyecto. Ahora, los propietarios y la dirección de la franquicia tendrá que buscar un nuevo director técnico que guíe al joven jugador y al resto del roster para devolver a los Mavs a altas cotas de la NBA.