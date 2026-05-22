NBA: los Knicks meten la directa en el Madison y ponen la final de la Conferencia Este en 2-0

Publicado por Israel Duro 22 de mayo, 2026

Los New York Knicks se impusieron este jueves 109-93 sobre los Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden y extendieron a 2-0 la ventaja en las finales de la Conferencia Este en los playoffs de la NBA.

El equipo dirigido por Mike Brown, que se había repuesto de una desventaja de 22 puntos en el primer partido de la serie, suma su novena victoria consecutiva en la postemporada.

Josh Hart fue el máximo anotador del cuadro neoyorquino con 26 puntos, estableciendo un récord personal en playoffs, mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns completó un doble-doble de 18 puntos y 13 rebotes.

"Un vestuario muy unido"

"Me sentí muy bien toda la noche", dijo Hart en declaraciones recogidas por AFP. "Sabía cuál era nuestro plan y que iba a funcionar. Simplemente tuve confianza en mi trabajo, tenemos un vestuario muy unido y simplemente estoy a servicio de mis compañeros".

El estelar Jalen Brunson, principal figura de los Knicks, no tuvo su mejor noche en ofensiva anotando 19 puntos y uno de sus siete intentos desde la línea de tres pero logró maquillar sus números y ayudar al equipo al servir 14 asistencias. Brunson, de 29 años, superó los 40 minutos de acción por segundo partido consecutivo en las finales del Este.

El partido tuvo como punto de quiebre en el tercer cuarto en el que New York se impuso 32-21, siendo su mejor producción ofensiva de la noche. "Nuestra defensa fue buena, especialmente considerando el talento que ellos tienen", destacó Brown. "Debemos cuidar la pelota porque ellos hacen un buen trabajo defendiendo la pintura, debemos seguir jugando rápido y evitar las malas entregas".

La falta de efectividad condena a los Cavaliers

Por los Cavaliers, Donovan Mitchell resaltó como la principal arma en ataque con 26 unidades en 39 minutos en la duela. "Amo lo que hemos hecho, simplemente hemos fallado", afirmó Mitchell. "No estoy preocupado, ellos defendieron su casa y ahora es nuestro turno en el tercer partido. Ellos anotaron en los momentos clave, nosotros fallamos bastantes tiros libres, no es nada de lo que debemos avergonzarnos".

Cleveland tuvo una noche para el olvido con un 39 % (31/80) de efectividad desde la cancha y un atípico 69% (22/32) desde la línea de tiros libres.

"No fue una buena noche, debemos meter la pelota en la canasta y hoy no lo hicimos", dijo un desilusionado Kenny Atkinson en conferencia de prensa. "Pudimos ganar el primer partido, nuestro proceso fue bueno hoy y eso me da confianza de cara a nuestros partidos en casa".

La serie continúa el sábado con el primero de dos partidos consecutivos en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio, donde los Cavaliers han ganado seis de sus siete partidos en los playoffs de la temporada en curso.