SGA mantiene a los Thunder en lo más arriba del Oeste; los Celtics se clasifican para los Playoffs

Publicado por Alejandro Baños 30 de marzo, 2026

Cuanto antes se consiga, mejor. Eso es lo que debieron pensar los Boston Celtics en octubre de 2025. Siendo uno de los favoritos a conquistar el Anillo, la franquicia más laureada de la historia de la NBA logró su boleto para los Playoffs en la última jornada de la mejor liga de baloncesto del mundo, cuanto todavía le restan ocho duelos por disputar de la temporada regular.

En otro de los escenarios reseñables de la última jornada, los vigentes campeones de la NBA, los Oklahoma City Thunder, no levantaron el pie del acelerador y se mantienen en la primera posición de la clasificación de la Conferencia Oeste, seguidos de cerca por los San Antonio Spurs.

Además, otro de los grandes aspirantes, los Denver Nuggets, tuvieron que remontar tras una primera mitad gris y acabaron pasando por encima de los Golden State Warriors. La franquicia de Colorado todavía tendrá que seguir remando para conseguir el boleto para los Playoffs.

SGA suma y sigue

Con un Shai Gilgeous-Alexander imparable, los Thunder consiguieron una nueva victoria en el Paycom Center de Oklahoma City esta vez frente a los New York Knicks (111-100), que pudieron plantar cara durante los dos primeros cuartos a los actuales poseedores del Anillo. La constancia y el acierto en el tiro fue determinante para la franquicia de Oklahoma, que término por anotarse el triunfo.

El base canadiense, que cerró su cuenta personal con 30 puntos, amplió su racha de juegos consecutivos anotando 20 o más puntos a 135. Por otra parte, Jalen Williams aportó 20 puntos y, en el apartado defensivo, Isaiah Hartenstein capturó 13 rebotes.

La estrella de los Knicks, Jalen Brunson, fue el máximo anotador del duelo (32 puntos) y el dominicano Karl-Anthony Towns registró un doble-doble (15 puntos y 18 rebotes).

Los Celtics ya están en los Playoffs

Victoria a domicilio más que importante de los Celtics frente a los Charlotte Hornets (99-114) en el Spectrum Center de Carolina del Norte. Los verdiblancos, los más laureados de la NBA con 18 Anillos, se convirtieron en la cuarta franquicia en lograr el boleto para los Playoffs de esta temporada, tras los Thunder, los Spurs y los Detroit Pistons.

Jayson Tatum fue el jugador más destacado, aportando 32 puntos y siendo el máximo anotador del juego. Payton Pritchard ejerció como su compañero de armas -ante la ausencia por lesión de Jaylen Brown- y anotó 28 puntos.

Del lado local, lo más reseñable fueron los 19 puntos que encestó LaMelo Ball, estrella de los Hornets.

Los Nuggets remontaron... y acabaron arrasando

Tras unos primeros 24 minutos en los que estuvieron ajenos a su nivel y se marcharon al descanso por debajo en el marcador, los Nuggets lograron remontar a los Warriors (116-93) en el Ball Arena de Denver. Un colosal tercer cuarto (40 puntos) hace que la franquicia de Colorado tenga el mismo récord de victorias -aunque con dos derrotas más- que el tercer clasificado de la Conferencia Oeste, los Los Angeles Lakers.

La estrella serbia Nikola Jokic, con un doble-doble (25 puntos y 15 rebotes), lideró a los Denver hacia la remontada frente a la franquicia de San Francisco. Jamal Murray hizo lo propio con 20 puntos.

Por parte de los californianos, Brandin Podziemski y Kristaps Porzingis -con 23 puntos, respectivamente- mantuvieron a los Warriors por delante en el marcador durante los primeros 24 minutos.