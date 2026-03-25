La NBA avanza para incorporar a Seattle y a Las Vegas a la nómina de franquicias

Publicado por Alejandro Baños 25 de marzo, 2026

La Junta de Gobernadores de la NBA autorizó este miércoles que se explore la posiblidad de ampliar la lista de franquicias a 32. Los dos nuevos equipos tendrían su sede en Seattle (Washington) y en Las Vegas (Nevada)

Tras una reunión, los propietarios de las 30 franquicias aprobraron que se explore la posibilidad de expandir la NBA, siendo el primer paso de un largo proceso hasta que se efectúe.

"El voto de hoy refleja el interés de nuestra junta en explorar una posible expansión a Las Vegas y Seattle, dos mercados con una larga historia de apoyo al baloncesto de la NBA", dijo el comisionado Adam Silver, en declaraciones recogidas por AFP.

"Esperamos dar este siguiente paso y entablar conversaciones con las partes interesadas", agregó.

Seattle es el nombre de la ciudad que suena con más fuerza. No sería ninguna novedad en la NBA, ya que tuvo a los SuperSonics durante más de cuatro décadas hasta que se mudaron a Oklahoma -los actuales Oklahoma City Thunder-.

El segundo nombre que más fuerza cobra es Las Vegas. Una ciudad que no sabe lo que es tener una franquicia en la mejor liga de baloncesto del mundo -sí la tiene en la WNBA, con las Las Vegas Aces- pero que, en los últimos años, ha albergado diferentes eventos de la NBA como el All-Star y la NBA Cup.

Para que se convierta en una realidad, se necesitará la la aprobación de 23 de los 30 gobernadores de la NBA. Las dos nuevas franquicias se incorporarían a la liga en la temporada 2028-2029.