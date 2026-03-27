Knueppel mantiene a los Hornets en la lucha por los puestos de Playoffs; los Pistons vuelan de nuevo

Publicado por Alejandro Baños 27 de marzo, 2026

La fase definitiva de la NBA se aproxima y cada oportunidad hay que aprovecharla. Eso lo saben los Charlotte Hornets que, con la plaza para el Play-in virtualmente lograda, aspiran a saltarse esa etapa y dirigirse directamente a los Playoffs. En su último juego, la franquicia de Carolina del Norte dio un nuevo paso para poder estar entre las 16 mejores franquicias de la temporada logrando su quinta victoria consecutiva.

En otro de los escenarios de la última jornada de la mejor liga de baloncesto del mundo, los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este, sumaron una nuevo triunfo y aumentaron la distancia con su inmediato perseguidor, los Boston Celtics.

Por otro lado, los Orlando Magic sufrieron para derrotar a los Sacramento Kings, franquicia con peor récord de la Conferencia Oeste, y continúan luchando por asegurarse una plaza para los Playoffs.

Knueppel finiquita la racha triunfal de los Knicks

La racha de triunfos de los Hornets continúa. La franquicia de Carolina del Norte -copropiedad de Michael Jordan y que llegaba al Spectrum Center tras superar a los Miami Heat, a los Magic, a los Memphis Grizzlies y a los Kings- logró su quinta victoria consecutiva tras derrotar a los New York Knicks (114-103). Los neoyorquinos ven cómo su racha de siete triunfos seguidos queda finiquitada.

Kon Knueppel, número 4 del último Draft de la NBA, deleitó a los seguidores de los Hornets que acudieron al estadio con un doble-doble (26 puntos y 11 rebotes). También fueron destacables las aportaciones de LaMelo Ball y de Brandon Miller, con 22 y 21 puntos, respectivamente. El doble-doble que registró Jalen Brunson (26 puntos y 13 asistencias), estrella de los Knicks, no sirvió de mucho.

Los Pistons vuelven a acelerar

Tras la sorprendete derrota sufrida frente a los Atlanta Hawks en su último duelo, los Pistons regresaron a la senda del triunfo deshaciéndose de los New Orleans Pelicans (129-108) sobre las maderas del Little Caesars Arena. La franquicia de Michigan continúa en la primera posición de la Conferencia Este, seguidos de los Celtics y de los Knicks.

El center titular de los Pistons fue el mejor jugador sobre la cancha. Jalen Duren cerró su cuenta con un doble-doble (30 puntos y 10 rebotes), imponiéndose en el duelo personal a Zion Williamson, máximo anotador de los Pelicans (21 puntos). Los bases locales Kevin Huerter y Daniss Jenkins sumaron 22 y 19 puntos, correlativamente.

Importante triunfo de los Magic

Llevaban seis derrotas consecutivas y los nervios estaban presentes en el Kia Center. Hasta esta noche pasada, cuando pusieron freno a esa mala racha y volvieron a sonreir. Los Magic lograron un importante triunfo frente a los Kings (121-117), con el que se sitúan en la octava plaza de la Conferencia Este, empatados en el récord con los Hornets y los Heat.

Un triunfo sufrido, sobre todo por la pericia ofensiva de DeMar DeRozan (33 puntos y 11 asistencias). Paolo Banchero lideró a los locales con 30 puntos, junto con Desmond Bane (23 puntos) y Tristan da Silva (18 puntos). Wendell Carter Jr. terminó el duelo con un doble-doble (10 puntos y 11 rebotes).