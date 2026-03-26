El COI reintroduce los test genéticos para participar en las categorías femeninas de los JJOO de Los Angeles 2028

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 26 de marzo, 2026

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves que los test cromosómicos volverán a ser obligatorios para todas las deportistas que participen en competiciones femeninas de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Estas pruebas genéticas, destinadas a proteger las categorías deportivas femeninas y a las propias deportistas, tuvieron vigencia en el mundo olímpico de 1968 a 1996.

"La participación en cualquier prueba de categoría femenina de los Juegos Olímpicos o de cualquier otro evento del COI, incluidos los deportes individuales y de equipo, queda ahora limitada a las mujeres biológicas, según se determine mediante un análisis genético único del gen SRY", indicó el COI a través de un comunicado.

El objetivo es proteger "la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina", añadió el organismo.

De este modo, el COI, que sentenció diciendo que la medida "no tiene carácter retroactivo", elimina de la ecuación la regla dictada en 2021 que permitía a cada federación fijar su propia política.

"No sería justo que los hombres compitieran en categorías femeninas"

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, defendió la posición que se ha tomado y fue clara con que el objetivo siempre será el de proteger y dar seguridad a las mujeres biológicas en sus categorías deportivas.

"Como exdeportista, creo firmemente en el derecho de todos los atletas olímpicos a participar en una competición justa. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos. En los Juegos Olímpicos, incluso las diferencias más mínimas pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota", subrayó Coventry. "Por lo tanto, está absolutamente claro que no sería justo que los hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes, simplemente no sería seguro".

Esta medida está ya en vigor desde el año pasado en tres disciplinas: atletismo, boxeo y esquí.