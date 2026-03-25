Jokic aplasta a los Suns; los Hornets no renuncian a los Playoffs

Publicado por Alejandro Baños 25 de marzo, 2026

Jornada de mucha intensidad y de grandes números en la NBA. Los Charlotte Hornets lograron una valiosa victoria con la que se consolidan dentro de las diez primeras plazas de la clasificación de la Conferencia Este, manteniendo vivas sus esperanzas de poder estar en los Playfoffs de la NBA sin tener que pasar por el Play-in.

Por su parte, los Denver Nuggets conquistaron Phoenix, mientras que los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks no cedieron en sus respectivos estadios y quedan virtualmente clasificados para la fase definitiva de la temporada 2025-2026.

Qué importante es Jokic en Denver

En el PHX Arena de Arizona, los Nuggets sumaron su tercera victoria consecutiva tras deshacerse de los Phoenix Suns (123-125) en un enfrentamiento más que igualado. Denver, que cuajó una actuación sobresaliente en el segundo cuarto, consiguió resistir a las embestidas de los locales y terminó ganando el partido con una más que ligera ventaja.

Cada uno de los integrantes del quinteto inicial de los Nuggets acabó con dobles dígitos en el registro anotador. Sin embargo, como no puede ser de otra manera, fue Nikola Jokic el que más destacó. El pívot serbio, uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo y estrella de la franquicia de Colorado, terminó de nuevo con un triple-doble (23 puntos, 17 asistencias y 17 rebotes) y se aproxima al récord que ostenta Russell Westbrook en este apartado estadístico.

Los Hornets sueñan con los Playoffs

La posibilidad de que el nombre de Charlotte figure en los Playoffs es una realidad. Los seguidores locales que acudieron al Spectrum Center vieron como su equipo, los Hornets, aplastó a los Sacramento Kings (134-90); un triunfo que hace que la franquicia de Carolina del Norte continúe en puestos de Play-in y pueda estar, tras una década ausente, en la fase final de la temporada.

El abultado marcador que lograron los Hornets fue, en gran medida, gracias a la actuación de Coby White. A pesar de comenzar el duelo desde el banco, el base anotó 27 puntos. Reseñable también fue la actuación del jugador más mediático de la franquicia, LaMelo Ball, quien cerró su cuenta con 20 puntos.

'KAT' araña a los Pelicans; Donovan Mitchell inmobiliza a los Magic

Séptima victoria consecutiva de los Knicks, que esta vez superaron, aunque con algún que otro apuro, a los New Orleans Pelicans (121-116) en el Madison Square Garden. A pesar de que, con 32 puntos, Jalen Brunson fue el máximo anotador del encuentro, quien sobresalió sobre el parqué fue Karl-Anthony Towns. El pívot dominicano, coloquialmente conocido como KAT, registró un doble-doble (21 puntos y 14 rebotes), dominando a sus rivales dentro del perímetro.

A 460 millas de Nueva York, en el Rocket Arena de Cleveland, los Cavaliers no se dejaron derrotar por los Orlando Magic y consiguieron un triunfo (136-131) con el que recortan distancias a los Knicks y a los Boston Celtics en la lucha por el segundo puesto en la clasificación de la Conferencia Este. Donovan Mitchel, con 42 puntos, brilló, mientras que James Harden ejerció como notable pareja de baile con 26 puntos.