Terrible lesión de Moses Moody: "Tiene muy mala pinta"

Publicado por Alejandro Baños 24 de marzo, 2026

Los Golden State Warriors cumplieron con su misión de vencer a los Dallas Mavericks (131-137) y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Sin embargo, su triunfo quedó ensombrecido por una escalofriante imagen que enmudeció a todos los presentes en el American Airlines Center de Texas.

Cuando apenas quedaba algo más de un minuto para el término de la prórroga, Moses Moody robó el balón a Cooper Flagg, de los Mavericks, y se dirigió corriendo hacia la canasta. Al saltar para intentar encestar, el alero de los Warriors pisó mal y su rodilla izquierda falló, cayendo al suelo.

Pronto, sus compañeros y rivales se dieron cuenta de la gravedad de la situación y el árbitro detuvo el juego. Moody había sufrido una impactante lesión en su rodilla izquierda.

Tras ser atendido en la cancha, el jugador de la franquicia californiana fue retirado en camilla, mientras recibía el apoyo moral de sus compañeros. Hasta ese momento, sumaba 23 puntos, terminando como máximo anotador de los Warriors en el juego frente a los Mavericks.

Momento en el que retiran a Moses Moody en camilla tras lesionarseAP Photo/Julio Cortez/Cordon Press.

"Tiene muy mala pinta"

Al término del duelo, Steve Kerr fue preguntado por el estado de Moody. "No sabemos qué es, pero tenía muy mala pinta", declaró en rueda de prensa el director técnico de los Warriors, quien no quiso confirmar si la lesión se trata de una luxación de la articulación y quien informó de que el jugador se ha sometido a pruebas.

"Vi las caras de los jugadores de los Mavericks; todos en la cancha estaban horrorizados. Los jugadores se preocupan por los demás. Saben lo frágil que es este negocio y lo cortas que son sus carreras", añadió Kerr, al describir el momento de la lesión de Moody.