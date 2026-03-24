La FIFA, denunciada por los elevados precios de los boletos del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 24 de marzo, 2026

Hay un asunto vinculante a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que continúa siendo polémico. Dos asociaciones que defienden los derechos de los aficionados presentaron una demanda contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por los "excesivos" precios de los boletos para el torneo que se disputará en EEUU, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

En la denuncia, liderada por Football Supporters Europe (FSE) con el apoyo de Euroconsumers y presentada ante la Comisión Europea (CE), se alegó que la FIFA supuestamente ha incurrido en un delito de abuso de poder y de haber llevado a cabo prácticas anticompetitivas.

"Football Supporters Europe (FSE) y Euroconsumers han presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea contra la FIFA, alegando que este organismo futbolístico ha abusado de su posición de monopolio para imponer a los aficionados europeos precios excesivos en las entradas", informaron ambas asociaciones en un comunicado.

4.185 dólares para ver la final

Además, señalan que el máximo organismo del fútbol carece de transparencia en las "condiciones y procesos de compra" de los boletos.

Concretamente, FSE y Euroconsumers hacen alusión a los precios para el juego que definirá el nombre del campeón. "Las entradas más baratas disponibles para la final cuestan ahora 4.185 dólares, más de siete veces el precio de la entrada más barata para la final del Mundial de 2022 (...) Los propios documentos de candidatura de la FIFA proyectaban un precio medio de entrada de 1.408 dólares, pero esa cifra se ha quedado muy por debajo de lo esperado", aseguraron.

Ambas asociaciones pusieron de ejemplo la final de la Eurocopa 2024, cuyos boletos costaron unos 100 dólares. Aunque ese torneo no esté al nivel de la Copa Mundial de la FIFA, sí tiene su trascendencia en el continente donde el fútbol es el deporte rey.

El precio medio para ver los juegos de la fase de grupos es de unos 200 dólares, aunque habrá algunos enfrentamientos que podrán disfrutarse en directo por unos 60 dólares. Costo que fijó la FIFA en diciembre de 2025 tras recibir quejas de asociaciones de aficionados, entre las que figuraban FSE y Euroconsumers.

El problema de los "precios dinámicos" y la "falta de trasparencia"

Respecto a los precios, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró hace un tiempo que en Estados Unidos existen los denominados "precios dinámicos", que hacen que las entradas sean más caras o más baratas en función de la demanda.

"En particular, en Estados Unidos existe lo que se llama 'precios dinámicos', que significa que los precios suben o bajan en función del interés y de la demanda", dijo Infantino.

Tanto FSE como Euroconsumers apuntan a la "falta de trasparencia", ya que "el lugar de los asientos, los planos de los estadios e incluso los equipos que juegan no están garantizados en el momento de la compra", por lo que piden que la FIFA renuncie a esa tarificación variable.