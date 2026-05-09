NBA: Wembanyama lidera el asalto de los Spurs a Minnesota y los Knicks rozan la clasificación

Publicado por Carlos Dominguez I afp 9 de mayo, 2026

Con una espectacular actuación de 39 puntos de Victor Wembanyama, los San Antonio Spurs lograron el viernes una victoria por 115-108 en su visita a los Minnesota Timberwolves, tomando la ventaja de 2-1 en esta semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA.

El conjunto texano, que había empezado la serie perdiendo en casa, recuperó la ventaja de local y ahora solo necesita dos triunfos más para alcanzar su primera final de conferencia desde 2017.

Wembanyama registró su mejor partido ofensivo en estos playoffs, anotando 39 puntos con un excelente 13 de 18 en tiros de campo, acompañado de 15 rebotes y 5 tapones.

El pívot francés se convirtió en apenas el cuarto jugador de la historia en conseguir al menos 35 puntos, 15 rebotes y 5 tapones en un partido de playoffs, uniéndose a Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon y Shaquille O'Neal.

"He estado esperando por estos momentos desde que llegué a la liga", dijo el jugador, ganador de los premios al Mejor Novato y Mejor Defensa del Año desde su irrupción en la NBA en 2023.

"Estos partidos importantes son lo que amo. La sensación que tengo antes de jugar, no sé si es emoción o calor en mi corazón, es enorme y sigue creciendo a medida que avanzan los partidos", explicó.

Esto es "grandeza"

El francés tenía un promedio de 15 puntos en sus primeros dos duelos frente a su compatriota y mentor Rudy Gobert, que este viernes no pudo controlar más al gigante de 2,24 metros de altura.

Wemby incluso superó su media en el último cuarto, en el que anotó 16 puntos.

Minnesota se llegó a acercar a un solo punto (99-98) a falta de seis minutos para el final con un enorme esfuerzo de su estrella, Anthony Edwards.

El escolta logró 32 puntos y 14 rebotes en su primera aparición como titular en la serie, después de su recuperación exprés de una hiperextensión de rodilla.

Con siete puntos casi seguidos de Wembanyama, los Spurs se anotaron el asalto y el domingo tratarán de ampliar la ventaja para rematar la clasificación ante su público.

Esto es "grandeza. Todos lo sabemos. Lo vemos todos los días. Vemos el trabajo y el tiempo que dedica a su juego y a su cuerpo, sabiendo que los equipos van a intentar ser físicos con él", dijo el base De'Aaron Fox sobre su compañero Wembanyama.

"Él sabe lo que va a tener que soportar, pero sale a la cancha y responde", afirmó Fox, autor de 17 puntos.

Los Sixers por el suelo

En el Este, los New York Knicks tienen pie y medio en la final de conferencia al colocarse 3-0 ante los Philadelphia 76ers con un triunfo a domicilio este viernes por 108-94.

Jalen Brunson, con 33 puntos y 9 asistencias, comandó el sexto triunfo consecutivo de los Knicks, que no han perdido un juego desde que se vieron 2-1 abajo en la primera ronda de los playoffs ante los Atlanta Hawks.

Alentados por primera vez por su ruidosa afición, los Sixers lo habían fiado todo al regreso de Joel Embiid para no verse con una desventaja de 3-0 que nadie ha remontado en la historia de los playoffs.

Pero el pívot camerunés, que fue baja en el segundo duelo, el miércoles, por un esguince en el tobillo derecho, no fue esta vez determinante al quedarse en 18 puntos y 6 rebotes.

"Cuando te encuentras en una situación como esta, lo único que puedes hacer es intentar conseguir la siguiente oportunidad y ver qué ocurre", dijo el técnico de Sixers, Nick Nurse, sobre las escasas perspectivas de remontada.

Los Sixers llegaron a dominar por 12 puntos a unos Knicks que se tuvieron que adaptar a la baja del lesionado OG Anunoby, una pieza clave en ambos lados de la cancha.

Pero Nueva York, el equipo más sólido de la conferencia en esta postemporada, reaccionó de inmediato, acomodó su defensa y anotó 33 puntos con un 57% de acierto en un espectacular segundo cuarto para irse al descanso con una ventaja que ya no soltaron.

Ansiosos por alcanzar sus primeras Finales de la NBA desde 1999, los Knicks tendrán su primera oportunidad de eliminar a los Sixers el domingo en el cuarto juego de la serie.