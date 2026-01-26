Curry lidera triunfo de Warriors en Minnesota y Thunder tropieza ante Toronto

Publicado por Williams Perdomo 26 de enero, 2026

Tras dos derrotas seguidas, los Golden State Warriors se recuperaron este domingo con un claro triunfo 111-85 ante los Minnesota Timberwolves de la mano de Stephen Curry, un duelo aplazado la víspera por el clima de tensión que vive Mineápolis.

A continuación las escenas más relevantes de esta jornada de la NBA, en la que dos partidos fueron pospuestos por el temporal que azota a gran parte de Estados Unidos:

Curry atrapa a Pierce

Con 26 puntos, Stephen Curry fue el gran responsable de la quinta derrota consecutiva de los Timberwolves.

El base igualó además a Paul Pierce en el decimonoveno puesto de la lista histórica de anotadores de la NBA, con un total de 26.397 puntos.

Curry, de 37 años, no tuvo su mejor noche en el tiro con un 39% de acierto (7/18), pero se repuso desde la línea de tiros libres al anotar sus nueve intentos.

Los Warriors, que tratan de recuperarse de la pérdida por lesión de Jimmy Butler, dominaron claramente un partido que fue aplazado el sábado por la situación en Minneapolis tras la muerte a tiros de Alex Pretti por agentes migratorios.

Décima derrota de OKC

El resultado más inesperado del día fue la caída de los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones, en casa ante los Toronto Raptors por 103-101.

El equipo de Shai Gilgeous-Alexander, que terminó con 24 puntos, perdió dos partidos seguidos ante su público por primera vez desde noviembre de 2023.

Aún así, los Thunder mantienen una amplia ventaja de 5,5 victorias sobre el segundo clasificado de la Conferencia Oeste, los San Antonio Spurs, que también cayeron en su turno ante los New Orleans Pelicans por 104-95 pese a los 16 puntos y 16 rebotes de Victor Wembanyama.