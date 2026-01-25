Los Knicks siguen levantando y se imponen sobre los Sixers en la NBA

Publicado por Williams Perdomo 25 de enero, 2026

Los New York Knicks parecen haberse recuperado de su peor momento de la temporada y este sábado volvieron a ganar, esta vez 112-109 frente a los Philadelphia 76ers, con Jalen Brunson como principal figura con 31 puntos.

El cuadro neoyorquino llegaba al Xfinity Mobile Arena (Filadelfia) luego de un triunfo de 54 puntos de diferencia sobre los Brooklyn Nets la noche del miércoles, pero tras haber perdido nueve de los últimos 12 juegos.

Pese a que los Knicks alcanzaron una ventaja de hasta 17 puntos, los Sixers lograron meterse al partido hasta que Joel Embiid perdió el balón mientras intentaba igualar el marcador en la última jugada del encuentro.

Brunson, quien fue seleccionado como titular al Juego de las Estrellas de la NBA, disputó 38 minutos en los que además de sus 31 puntos completó seis asistencias y recogió cinco rebotes.

El dominicano Karl-Anthony Towns tuvo una jornada para el olvido al ser expulsado por acumulación de faltas en apenas 16 minutos, en los que sumó 10 puntos, incluidos cinco desde la línea de tiros libres.

Por los Sixers, Embiid completó un doble-doble de 28 puntos y 11 rebotes mientras que Tyrese Maxey aportó 22 unidades con tres triples.

Los Knicks lograron así su novena victoria fuera de casa y con un récord general de 27-18 se ubican en la cuarta posición de la Conferencia Este, a seis juegos de los líderes Detroit Pistons.

Bulls honran a Rose y triunfan ante los Celtics

Una canasta con dos centésimas de segundo de Kevin Huerter le dio la victoria 114-111 a los Chicago Bulls sobre los Boston Celtics en el United Center (Chicago).

Chicago logra su cuarta victoria consecutiva y tiene un récord ganador (23-22) por primera vez en dos meses.

Ambos equipos tuvieron una ventaja de ocho puntos en el transcurso del partido, los Bulls marcaron la diferencia desde la línea de tres anotando en 21 de sus 45 intentos para un 47%.

La noche tuvo un cierre muy emotivo con la ceremonia que retiró oficialmente la camisa número uno en honor al histórico Derrick Rose.

Bob Love, Jerry Sloan, Scottie Pippen y Michael Jordan son los otros nombres que han recibido tal distinción en la historia de la franquicia.

Rose, retirado de la NBA en el 2024, disputó sus primeras ocho temporadas en la NBA con Chicago entre 2008 y 2016 logrando el premio al Jugador Más Valioso en el 2011.

Lakers remontan en triunfo sobre los Mavs

En un partido de altibajos en el que lideraron por 14 puntos en la primera parte pero en el complemento debieron reponerse de un déficit de 15, Los Angeles Lakers se impusieron 116-110 sobre los Dallas Mavericks.

Luka Doncic regresó por segunda ocasión al American Airlines Center (Dallas) desde el polémico traspaso que los llevó a California, completando un doble-doble de 31 puntos y 11 rebotes.

Doncic, de 26 años, tiene un récord de cuatro triunfos sin derrotas frente a su ex equipo.