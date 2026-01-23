Abierto de Australia: Alcaraz pasa a octavos tras tumbar a Moutet en una exhibición de talentos

Publicado por Víctor Mendoza 23 de enero, 2026

Un imponente Carlos Alcaraz celebró con una cómoda victoria su partido número 100 de Grand Slam. El tenista español se clasificó el viernes para los octavos de final del Abierto de Australia tras derrotar en sets corridos al francés Corentin Moutet.

El jugador de 22 años, ganador de seis títulos de Grand Slams, demostró estar en otro nivel en la Rod Laver Arena y se clasificó por 6-2, 6-4 y 6-1 en 2 horas y 5 minutos, según AFP.

Aunque no complicó la clasificación a Alcaraz, Moutet dejó varios puntos de exhibición que convirtieron el partido en un duelo de artistas, más allá del resultado. Tanto que hasta el propio Carlitos dijo haber disfrutado el cruce: "No es fácil jugar contra alguien como él porque no sabes que será lo siguiente. Me he divertido en la pista, a los dos nos gustan los buenos golpes. Ha habido momentos muy buenos. Estoy feliz de jugar con él, no será la última vez".

"Nunca me habían hecho tantas dejadas, ha habido un momento en el que le he dicho a mi equipo que no iba a correr a otra. Me ha cansado correr a la red tanto", dijo sobre las dejadas del galo. "Ha sido complicado, parecía una competición de dejadas. Sin duda ha ganado él".

La victoria lo lleva a disputar un puesto para cuartos de final contra el estadounidense Tommy Paul, cabeza de serie número 19, que pasó de ronda tras la retirada por lesión de su rival español Alejandro Davidovich Fokina.

Alcaraz está preparándose ya para su próximo cruce. Mientras tanto, ya tiene algo para festejar: en su centésimo partido de Grand Slam, con un notable récord de 87 victorias y 13 derrotas, igualó al legendario Bjorn Borg en la misma etapa de su carrera.